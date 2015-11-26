Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 79
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 56
*Новое видео ARCH ENEMY 55
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 42
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN почтили память Малкольма Дома

1 ноя 2021 : 		 Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME

5 окт 2021 : 		 AFM Records выпустят юбилейный сборник

28 сен 2021 : 		 Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты

26 сен 2021 : 		 REBEL ROCK всё

24 сен 2021 : 		 STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме

20 авг 2021 : 		 LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт

18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

17 авг 2021 : 		 LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов

15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021

2 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES

24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20

21 июл 2021 : 		 Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'

19 июл 2021 : 		 Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы

17 июл 2021 : 		 "Fender 75 Years" выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

13 июл 2021 : 		 Планируются 'The History Of Roadrunner Records'

30 июн 2021 : 		 "Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую

25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN почтили память Малкольма Дома



*
zoom
*
* *
Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN и других коллективов отреагировали на известия о смерти Малкольма Дома, скончавшегося в возрасте 66 лет. Дом писал о роке и хэви-метале с 1979 года. Помимо публикации нескольких книг о таких исполнителях, как AC/DC, METALLICA и LED ZEPPELIN, он участвовал в издании ряда журналов, включая Record Mirror, Metal Hammer, Kerrang! и Classic Rock.

Доме приписывают изобретение термина " thrash metal", когда он написал о песне ANTHRAX "Metal Thrashing Mad" в феврале 1984 года. До этого момента такие группы, как ANTHRAX и METALLICA, относили к "power metal".

METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN Members Mourn Death Of Veteran Heavy Metal Journalist MALCOLM DOME































































































































































КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 402

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом