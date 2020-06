сегодня



Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт



Европейский альянс металл-фестивалей, в который вошли Alcatraz (Бельгия), ARTmania (Румыния), Bloodstock (Великобритания), Brutal Assault (Чешская республика), Dynamo (Нидерланды), Into The Grave (Нидерланды), Leyendas Del Rock (Испания), Metal Days (Словения), Midgardsblot (Норвегия), Motocultor (Франция), Party.San (Германия), Resurrection (Испания) и Summer Breeze (Германия), проведут специальный стрим 7–9 августа, в который войдут эксклюзивные выступления от музыкантов, выбранные организаторами каждого фестиваля по своим критериям. В качестве сбора средств для независимого фестивального сектора, который не имеет поддержки больших корпоративных средств для своего выживания, у зрителей будет запрошено 6,66 евро за «полный фестивальный абонемент». В свою очередь, они получат удовольствие от трёхдневных живых выступлений более чем 35 металлических групп в разных точках мира и прочий эксклюзивный контент, который будет доступен прямо из дома. Покупатели виртуальных билетов также получат скидку на футболку Европейского альянса Metal Festival Alliance "Rebooting For 2021".



Все подробности можно найти на официальном сайте www.MetalFestivalAlliance.com.







