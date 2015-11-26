Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 36
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 35
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 25
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 21
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



25 июн 2020 : 		 Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

11 июн 2020 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры

9 июн 2020 : 		 Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

18 май 2020 : 		 Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

14 май 2020 : 		 68 музыкантов записали кавер-версию THE BEATLES

10 май 2020 : 		 JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда

8 май 2020 : 		 VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте

6 май 2020 : 		 Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid

5 май 2020 : 		 BLOODSTOCK OPEN AIR отменен

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

25 апр 2020 : 		 50 металлистов исполняют "We Are The World"

22 апр 2020 : 		 Фрагмент документального фильма Murder In The Front Row

20 апр 2020 : 		 Фестиваль DOWNLOAD будет виртуальным в 2020 году

16 апр 2020 : 		 SLASH, DUFF MCKAGAN, SEBASTIAN BACH, NIKKI SIXX и другие почтили память Джимми Уэбба

10 апр 2020 : 		 Организаторы HELLFEST — страховщикам: «Да пошли вы нах!»

9 апр 2020 : 		 Летний NAMM отменен из-за COVID-19

9 апр 2020 : 		 Букинг-агент: «Думаю, туры начнутся в 2021 году»

1 апр 2020 : 		 Самые сексуальные рок-обложки

1 апр 2020 : 		 M3 ROCK FESTIVAL перенесен на осень

1 апр 2020 : 		 Рассказ о 70000 Tons Of Hell & Heaven Metal Fest 2020

26 мар 2020 : 		 Британский DOWNLOAD отменен

24 мар 2020 : 		 Церемония по вводу в Зал Славы Рок-н-Ролла перенесена на осень
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт



*
zoom
*
* *
Европейский альянс металл-фестивалей, в который вошли Alcatraz (Бельгия), ARTmania (Румыния), Bloodstock (Великобритания), Brutal Assault (Чешская республика), Dynamo (Нидерланды), Into The Grave (Нидерланды), Leyendas Del Rock (Испания), Metal Days (Словения), Midgardsblot (Норвегия), Motocultor (Франция), Party.San (Германия), Resurrection (Испания) и Summer Breeze (Германия), проведут специальный стрим 7–9 августа, в который войдут эксклюзивные выступления от музыкантов, выбранные организаторами каждого фестиваля по своим критериям. В качестве сбора средств для независимого фестивального сектора, который не имеет поддержки больших корпоративных средств для своего выживания, у зрителей будет запрошено 6,66 евро за «полный фестивальный абонемент». В свою очередь, они получат удовольствие от трёхдневных живых выступлений более чем 35 металлических групп в разных точках мира и прочий эксклюзивный контент, который будет доступен прямо из дома. Покупатели виртуальных билетов также получат скидку на футболку Европейского альянса Metal Festival Alliance "Rebooting For 2021".

Все подробности можно найти на официальном сайте www.MetalFestivalAlliance.com.

Independent Metal Festivals Join Forces To Create



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 178

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом