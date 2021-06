сегодня



METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022



METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS, DEFTONES, FAITH NO MORE, AVENGED SEVENFOLD и NINE INCH NAILS станут хедлайнерами фестиваля Hellfest 2022, который будет проходить с 17 по 19 июня и с 23 по 26 июня 2022 года в Клисоне, Франция. Ожидается, что перед зрителями выступят не менее 350 артистов.



«Прошло более 16 месяцев с тех пор, как наш рабочий ритм был перевёрнут с ног на голову появлением этого вируса, а индустрия живой музыки была полностью уничтожена. Несмотря на это, наша уверенность в своих силах не пострадала, и мы продолжаем работать с позитивным настроем.



Разочарование от двух лет без фестиваля породило в нас ещё большую мечту о нашем воссоединении! В 2022 году мы предлагаем новый уникальный формат, рассчитанный на 10 дней! Никогда не проводившаяся ранее, эта формула, без сомнения, останется в истории так называемой "экстремальной" музыки! Вдвойне исторической, потому что эта формула должна существовать только в 2022 году и не повторится в последующие годы.



После первого уикенда с 17 по 19 июня 2022 года мы вдвойне усиливаем веселье дополнительным уикендом с 23 по 26 июня! Настоящий марафон, в котором примут участие не менее 350 артистов на 6 сценах!



Как обычно, фестиваль не отступает от своих принципов: вы увидите музыкантов, способных выступать на стадионах, с артистами, которые обычно играют на небольших площадках, а некоторые даже в паб-пещерах. Панк, хэви, блэк, хардкор, дэт, стоунер, паган, пауэр — мы сделали всё возможное, чтобы собрать то, что мы считаем "мероприятием века".



Это исключительное мероприятие — также наш шанс поблагодарить владельцев абонементов, которые ждали фестиваля более 2 лет. Ваша преданность и доверие поддерживали нас, и у нас не хватает слов, чтобы поблагодарить вас за это. Нам показалось справедливым, что вы должны получить доступ к продаже билетов за 24 часа до начала публичной продажи, чтобы вы наверняка получили свой билет».



Friday, June 17:



Mainstage 01:



DEFTONES

DROPKICK MURPHYS

THE OFFSPRING

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

THE DISTILLERS

THE INSPECTOR CLUZO

THE WILDHEARTS

FROG LEAP



Mainstage 02:



VOLBEAT

FIVE FINGER DEATH PUNCH

OPETH

MASTODON

SHINEDOWN

LEPROUS

SOEN

EGO KILL TALENT

LAURA COX



Warzone:



SUICIDAL TENDENCIES

POWERFLO

YOUTH OF TODAY

CRO-MAGS

DOG EAT DOG

RUDEBOY (plays Urban Dance Squad)

SLAPSHOT

HIGHER POWER

IN OTHER CLIMES



Valley:



ELECTRIC WIZARD

BARONESS

HIGH ON FIRE

WITCHCRAFT

BLACK MOUNTAIN

ELDER

ASG

GREENLEAF

ABRAHMA



Altar:



OBITUARY

DEATH TO ALL

AT THE GATES

GRAVE

GATECREEPER

CADAVER

ENFORCED

NECROWRETCH

TREMPLIN VOICE OF HELL



Temple:



MAYHEM

ABBATH

ROTTING CHRIST

PRIMORDIAL

THE GREAT OLD ONES

SETH

MEPHORASH

NUMEN

TREMPLIN VOICE OF HELL



Saturday, June 18:



Mainstage 01:



FAITH NO MORE

MEGADETH

RIVAL SONS

HEAVEN SHALL BURN

KNOCKED LOOSE

CRYSTAL LAKE

FIRE FROM THE GODS



Mainstage 02:



DEEP PURPLE

AIRBOURNE

STEEL PANTHER

ALESTORM

THE DARKNESS

L7

THE DEAD DAISES

GALACTIC EMPIRE

JOYOUS WOLF



Warzone:



SOCIAL DISTORTION

ANTI-FLAG

AGNOSTIC FRONT

REVEREND HORTON HEAT

THE TOY DOLLS

FRUSTRATION

GUERILLA POUBELLE

LION'S LAW

GRADE 2



Valley:



ENVY

MONO AND THE JO QUAIL QUARTET

OM

PELICAN

3TEETH

THE PICTUREBOOKS

ME AND THAT MAN

DUEL

POINT MORT



Altar:



SEPULTURA

SACRED REICH

FLOTSAM AND JETSAM

EXCITER

LOUDBLAST

XENTRIX

RECTAL SMEGMA

BRUTAL SPHINCTER

KARRAS



Temple:



VREID ("1184" show)

SKALD

ENSIFERUM

TAAKE

KAMPFAR

EINHERJER

HELHEIM

AKTARUM

ARTUS



Sunday, June 19:



Mainstage 01:



AVENGED SEVENFOLD

KORN

MAXIMUM THE HORMONE

CODE ORANGE

JINJER

LACUNA COIL

KONTRUST

DEADLY APPLES



Mainstage 02:



JUDAS PRIEST

RUNNING WILD

DOWN

MICHAEL SCHENKER

DORO

BATTLE BEAST

SORTILÈGE

TEMPT



Warzone:



WALLS OF JERICHO

WHILE SHE SLEEPS

DEEZ NUTS

COUNTERPARTS

JESUS PIECE

MOSCOW DEATH BRIGADE

LANDMVRKS

GLASSBONE



Valley:



KILLING JOKE

PERTURBATOR

LIFE OF AGONY

RED FANG

TWIN TEMPLE

INTER ARMA

LYSISTRATA

VILE CREATURE

ECSTATIC VISION



Altar:



DEVIN TOWNSEND (by request set)

CORONER

DYING FETUS

MISERY INDEX

MONUMENTS

INGESTED

DYSCARNATE

EXOCRINE



Temple:



WATAIN

ALCEST

BELZEBUBS

BORKNAGAR

GAAHLS WYRD

REGARDE LES HOMMES TOMBER

NUMENOREAN

PENITENCE ONRIQUE

DELIVERANCE



Thursday, June 23:



Mainstage 01:



SCORPIONS

WHITESNAKE

UFO

THUNDER

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS



Mainstage 02:



WARDRUNA

HELLOWEEN

DANKO JONES

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN



Warzone:



RISE AGAINST

TURNSTILE

OF MICE & MEN

DRAGGED UNDER

WORST DOUBT



Valley:



HANGMAN'S CHAIR

LOWRIDER

IV AND THE STRANGE BAND

LOS DISIDENTES DEL SUCIO MOTEL



Altar:



THERION

SEPTICFLESH

INSOMNIUM

TRIBULATION

CROWN



Temple:



HEILUNG

ZEAL & ARDOR



Friday, June 24:



Mainstage 01:



NINE INCH NAILS

MINISTRY

SKINNY PUPPY

KILLING JOKE

HEALTH

YOUTH CODE



Mainstage 02:



ALICE COOPER

MEGADETH

KREATOR

DRAGONFORCE

BLUES PILLS

CRISIX

DISCONNECTED



Warzone:



BAD RELIGION

GOLDFINGER

MILLENCOLIN

OPIUM DU PEUPLE

POGO CAR CRASH CONTROL

JUSTIN(E)

DIRTY FONZY

THE BABOON SHOW

SONS OF FLAHERTY



Valley:



ATARI TEENAGE RIOT

NEW MODEL ARMY

EARTH

GODFLESH

AA. WILLIAMS

HUMAN IMPACT

STÖNER

OKKULTOKRATI

AS A NEW REVOLT



Altar:



DECAPITATED

DEEDS OF FLESH

LEGIONS OF THE DAMNED

GAMA BOMB

BENIGHTED

DROPDEAD

TEETHGRINDER

YAROTZ



Temple:



ENSLAVED

MARDUK

MOONSPELL

IHSAHN

HJELVIK

DIRTY SHIRT & THE TRANSYLVANIAN FOLKCORE ORCHESTRA

GAEREA

NEIGE MORTE



Saturday, June 25:



Mainstage 01:



GUNS N' ROSES

AIRBOURNE

MYLES KENNEDY

GARY CLARK JR

AYRON JONES

MICHAEL MONROE

DIRTY HONEY



Mainstage 02:



NIGHTWISH

EPICA

BLIND GUARDIAN

ELUVEITIE

SYMPHONY X

GLORYHAMMER

DIAMANTE

EXISTANCE



Warzone:



THE EXPLOITED

DISCHARGE

TOUCHÉ AMORÉ

THE RUMJACKS

XIBALBA

STEREOTYPICAL WORKING CLASS

MARTYRDÖD

HAWSER



Valley:



CONVERGE: BLOODMOON

KADAVAR

VILLAGERS OF IOANNINA CITY

HÄLLAS

MY OWN PRIVATE ALASKA

MOLASSES

SLIFT

UNTITLED WITH DRUMS



Altar:



KATATONIA

MY DYING BRIDE

DRACONIAN

FLESHGOD APOCALYPSE

SORCERER

BETRAYING THE MARTYRS

HUMANITY'S LAST BREATH

NERO DI MARTE

DROPDEAD CHAOS



Temple:



IN EXTREMO

MOONSORROW

MYRKUR

FOLKESANGE

IGORRR

ARCTURUS

CONJURER

FEJD

AUTARKH

LES CHANTS DE NIHIL



Sunday, June 26:



Mainstage 01:



METALLICA

BLACK LABEL SOCIETY

AVATAR

UGLY KID JOE

ALIEN WEAPONRY

BOKASSA

SPIRITBOX



Mainstage 02:



SABATON

BRING ME THE HORIZON

TAGADA JONES

ILL NIÑO

NOVELISTS



Warzone:



HATEBREED

SUICIDE SILENCE

MADBALL

LIONHEART

TERROR

CROWBAR

JUDICIARY

YEAR OF THE KNIFE

CLOWNS



Valley:



MONSTER MAGNET

THE OBSESSED

EYEHATEGOD

THOU

UFOMMAMUT

REGARDE LES HOMMES TOMBER VS. HANGMAN'S CHAIR

YEAR OF NO LIGHT

THE ATOMIC BITCHWAX

20 SECONDS FALLING MAN



Altar:



CARCASS

NAPALM DEATH

DESTRUCTION

VLTIMAS

BLOOD INCANTATION

DEMILICH

CARNATION

HIGH COMMAND



Temple:



MERCYFUL FATE

TRIPTYKON

MGLA

ARCHGOAT

CULT OF FIRE

MIDNIGHT

SVART CROWN

NYTT LAND

SORDIDE













