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|||| 11 июл 2020

BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020



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Wacken Open Air 2020 с его 75 000 посетителей фестиваля из более чем 80 стран не сможет состояться, как планировалось этим летом. Но нет причин успокаиваться!

Металлхеды со всего мира ежегодно приезжают в Wacken на праздник тяжелого металла, но в этом году организаторы и многолетний партнер Telekom предлагают совершенно новые впечатления от Wacken как революционного цифрового фестиваля прямо в их домах: Wacken возвращается с крупнейшим реалити-шоу всех времен!

Первый цифровой потоковый фестиваль Wacken World Wide пройдет в первоначально запланированный период фестиваля с 29 июля по 1 августа и будет сформирован независимо от фактического W:O:A. Это специальное мероприятие будет проходить в прямом эфире и будет доступно бесплатно онлайн и через приложения на wacken-worldwide.com, MagentaMusik 360 и MagentaTV.

Уникальные и эксклюзивные шоу классики W:O:A и всеми любимых исполнителей, таких как Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator и Beyond The Black на инновационных, зрелищных виртуальных сценах, а также многообещающие новички Wacken Metal Battle и Wacken Foundation формируют блестящую и разнообразную комплексную программу с эксклюзивными интервью, беседами и закулисным контентом. Полностью цифровой подход создает смешанные концепции реалити-шоу, эксклюзивно разработанные для виртуальной сцены никогда ранее не существовавшей. Благодаря инновационному дизайну и технической реализации? подобное шоу станет мировой премьерой в бизнесе живой музыки!

«Для нас огромное удовольствие, что мы, наконец-то, смогли представить эти новости. В течении последних недель и месяцев вся команда работала с небывалым энтузиазмом чтобы внедрить новую концепцию Wacken World Wide и собрать воедино такую подборку, какой ранее никогда и ни у кого не существовало», — говорит соучредитель фестиваля W:O:A Томас Дженсен.

«После отмены фестивального сезона в этом году, новый формат является лучом надежды, который позволяет нам встретиться с нашими преданными фанатами, партнерами и артистами беспрецедентным образом", добавляет соучредитель фестиваля W:O:A Хольгер Хюбнер. "Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и реакции и оптимизмом ожидаем возможности привезти Wacken в каждый дом по всему миру!»

С точки зрения музыки и контента тут, конечно же, есть большая доля тяжелого металла в старом добром стиле Wacken, но в варианте уникальной концепции смешанной реальности. Речь идет не о Wacken как о деревне или о самом фестивале, а о беспрецедентном, аутентичном опыте.

Технология погружения соединяет артистов и поклонников по всему миру. Музыканты играют в прямом эфире, снимаются в реальном времени с точным отслеживанием камеры и интегрируются непосредственно в виртуальную декорацию. Инновационная XR-технология оживляет сцену. Взаимодействие LED-задника, LED-пола и фанатов создает подлинное ощущение сцены как для артистов, так и для фанатов. Активные практические программы и другие захватывающие интерактивные возможности позволяют фанатам быть ближе к артистам и виртуально находиться перед сценой, тем самым становясь частью этого настоящего живого процесса. Более подробная информация будет доступна на официальном сайте фестиваля. Старт трансляций — 29 июля.

BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN And More - Wacken Open Air Organizers Announce Wacken World Wide: The Biggest Wacken Ever; Video В В В  В 



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