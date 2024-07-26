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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Ted Nugent

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1 окт 2023 : 		 TED NUGENT признался в любви к VAN HALEN

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1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

30 июл 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»

29 июл 2023 : 		 TED NUGENT словил бан

26 июл 2023 : 		 TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a

23 июл 2023 : 		 TED NUGENT пишет мемуары

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4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке
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CARMINE APPICE: «Мне нравятся йайца TED'a NUGENT'a!»



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CARMINE APPICE в недавнем интервью рассказал об участии TED'a NUGENT'a на новой пластинке CACTUS:

«На мой взгляд, он действительно великий гитарист. А люди осуждают его за политику. Но знаете что? Он говорит об этом открыто, и я с ним согласен. Быть таким ярым... Это Америка. Свобода говорить все, что хочешь, и делать все, что хочешь. И его аудитория с ним согласна. Я же видел его выступление [где он изменил текст своей песни «Come And Take It», чтобы отразить свое презрение к нынешнему президенту США]. Это было что-то вроде «Fuck Joe Biden». Вся аудитория повторяла «Fuck Joe Biden». Я подумал: «Ух ты! Это смело». В смысле, у парня есть яйца. И они мне нравятся!»






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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26 июл 2024
WahrandPhain
>"В смысле, у парня есть яйца. И они мне нравятся!"

помните мой тезис о том, что все миталисты - геи)? кто-то желает оспорить?
  Dislike!1
26 июл 2024
Corpsegrinder04
WahrandPhain, не все металлисты геи, но все геи - металлисты.
26 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, вернее, не только лишь все
(c) Кэр Миева
Like!1
26 июл 2024
IJzerklompje
WahrandPhain, не нравятся яйца? Отдай нуждающимся!

просмотров: 276

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