сегодня



CARMINE APPICE: «Мне нравятся йайца TED'a NUGENT'a!»



CARMINE APPICE в недавнем интервью рассказал об участии TED'a NUGENT'a на новой пластинке CACTUS:



«На мой взгляд, он действительно великий гитарист. А люди осуждают его за политику. Но знаете что? Он говорит об этом открыто, и я с ним согласен. Быть таким ярым... Это Америка. Свобода говорить все, что хочешь, и делать все, что хочешь. И его аудитория с ним согласна. Я же видел его выступление [где он изменил текст своей песни «Come And Take It», чтобы отразить свое презрение к нынешнему президенту США]. Это было что-то вроде «Fuck Joe Biden». Вся аудитория повторяла «Fuck Joe Biden». Я подумал: «Ух ты! Это смело». В смысле, у парня есть яйца. И они мне нравятся!»











+1 -1



( 4 ) просмотров: 276

