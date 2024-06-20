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TED NUGENT: «Люблю я оленину!»



TED NUGENT на днях потерях свою собаку Happy и, несмотря на то, что плакал несколько дней, все равно остается сторонникам убийства животных:



«Я ем оленину. Я не ем собак. [Бывший президент США Барак Обама ест собак, а я — нет. А у меня есть друзья во Вьетнаме и Китае, которые едят собак, и это мясо. Вы можете есть его, но у нас нет таких близких отношений с нашими собаками. Хотя если вы пойдете в китайский ресторан, я вам обещаю, что в какой-то момент вы будете есть собак и кошек. Дело в том, что я охотник, рыбак и траппер. Я добываю излишки, чтобы поддерживать здоровую окружающую среду. Тот, кто не согласен с этим, просто тупой. Надо быть самым тупым ублюдком на планете, чтобы думать, что можно прекратить охоту на один сезон. Я жертвую тонны оленины, которая является самым чистым, полезным, питательным и вкусным белком в мире. Мы с женой Шемане и моим сыном, моя семья, мы жертвуем тонны оленины в столовые и приюты для бездомных. Вы действительно знаете кого-нибудь, у кого есть какие-то претензии насчет этого? Можете ли вы понять, насколько бездушным, насколько мерзким должен быть человек, чтобы сказать: "Ну, не стоит кормить бездомных олениной". [ Смеется ] Да пошел ты!»







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