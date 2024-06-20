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Ted Nugent

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TED NUGENT: «Люблю я оленину!»



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TED NUGENT на днях потерях свою собаку Happy и, несмотря на то, что плакал несколько дней, все равно остается сторонникам убийства животных:

«Я ем оленину. Я не ем собак. [Бывший президент США Барак Обама ест собак, а я — нет. А у меня есть друзья во Вьетнаме и Китае, которые едят собак, и это мясо. Вы можете есть его, но у нас нет таких близких отношений с нашими собаками. Хотя если вы пойдете в китайский ресторан, я вам обещаю, что в какой-то момент вы будете есть собак и кошек. Дело в том, что я охотник, рыбак и траппер. Я добываю излишки, чтобы поддерживать здоровую окружающую среду. Тот, кто не согласен с этим, просто тупой. Надо быть самым тупым ублюдком на планете, чтобы думать, что можно прекратить охоту на один сезон. Я жертвую тонны оленины, которая является самым чистым, полезным, питательным и вкусным белком в мире. Мы с женой Шемане и моим сыном, моя семья, мы жертвуем тонны оленины в столовые и приюты для бездомных. Вы действительно знаете кого-нибудь, у кого есть какие-то претензии насчет этого? Можете ли вы понять, насколько бездушным, насколько мерзким должен быть человек, чтобы сказать: "Ну, не стоит кормить бездомных олениной". [ Смеется ] Да пошел ты!»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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20 июн 2024
Corpsegrinder04
Не стоит кормить бездомных олениной.
1. Бездомным нужно предоставить временное жильё и медпомощь с более простой и дешёвой жрачкой чем оленина.
2. Бездомным нужно помочь с трудоустройством, чтобы они смогли заработать себе на еду, возможно даже оленину.
3. Бездомным ханурикам и торчкам дать шанс пройти реабилитацию и дальше первые два пункта.
Если после прохождения всех вышеперечисленных пунктов бездомный по прежнему не хочет зарабатывать на еду, не хочет бросать пить, колоться и хочет вести асоциальный образ жизни то задействовать пункт 4.
4. Отправить бездомного к Теду Нугенту прямиком.
Like!1
20 июн 2024
s
sibterminator
Corpsegrinder04, стройная программа. Но вижу затруднения с бюджетом. Одна медпомощь в круглую сумму вылетит. Если конечно это не Сестры милосердия с аптечками.
20 июн 2024
s
sibterminator
Не знал про Обаму...
20 июн 2024
Corpsegrinder04
sibterminator, про то , что у него жена - мужик ?
Да про это уже весь Дарксайд знает. В Newsweek - е ещё в прошлом году писали.
Like!1
20 июн 2024
Damien
Хетфилд, кстати, тоже заядлый охотник на оленей, но кормит ли он олениной бездомных, мне неведомо.

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