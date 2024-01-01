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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Новое видео DREAM THEATER 21
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 14
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Ted Nugent

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14 окт 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

18 сен 2024 : 		 TED NUGENT ответил PEARL JAM

5 сен 2024 : 		 TED NUGENT зажег с SAMMY HAGAR

1 авг 2024 : 		 TED NUGENT и сын

30 июл 2024 : 		 TED NUGENT выступил на ярмарке

26 июл 2024 : 		 CARMINE APPICE: «Мне нравятся йайца TED'a NUGENT'a!»

20 июн 2024 : 		 TED NUGENT: «Люблю я оленину!»

15 июн 2024 : 		 TED NUGENT объяснил, почему его не берут в гитаристы

12 июн 2024 : 		 TED NUGENT о месячнике гордости

16 апр 2024 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

11 фев 2024 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своем инструменте ежедневно!»

25 янв 2024 : 		 TED NUGENT: «Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него»

30 дек 2023 : 		 TED NUGENT опубликовал видео THE AMBOY DUKES

23 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»

4 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»

30 ноя 2023 : 		 TOM WERMAN: «TED NUGENT из-за взглядов находится в тени»

1 окт 2023 : 		 TED NUGENT признался в любви к VAN HALEN

24 сен 2023 : 		 Попадёт ли теперь TED NUGENT в ЗСРнР?

20 сен 2023 : 		 TED NUGENT: «То, что глава Rolling Stone приписывал мне, творил он сам»

9 сен 2023 : 		 TED NUGENT хвалит ALICE'a COOPER'a и CARLOS'a SANTANA за их позицию

24 авг 2023 : 		 TED NUGENT был изгнан из Еблобука

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

17 авг 2023 : 		 TED NUGENT о TOM'е MORELLO

10 авг 2023 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»

1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

30 июл 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»
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|||| сегодня

Концертное видео TED NUGENT



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TED NUGENT опубликовал видео исполнения композиции Рун Baby из дебютного альбома 1975 года.




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