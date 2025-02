сегодня



Редкости от TED NUGENT



TED NUGENT открыл специальный сайт NugeVault.com, на котором можно найти огромное количество ранее неопубликованного и эксклюзивного материала, среди которого:



- Unreleased rehearsals, demos and live recordings

- Rare concert and studio footage

- The full history of Ted's iconic guitar collection

- Behind-the-scenes photos and stories

- Classic "Spirit Of The Wild" episodes

- Live campfire chats with Ted himself!

- Limited-edition autographed merchandise







