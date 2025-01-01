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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 230
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 34
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 23
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Ted Nugent

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16 фев 2025 : 		 Редкости от TED NUGENT

7 дек 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

12 ноя 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

19 окт 2024 : 		 TED NUGENT: «METALLICA как Джеймс Браун с белым басистом»

14 окт 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

18 сен 2024 : 		 TED NUGENT ответил PEARL JAM

5 сен 2024 : 		 TED NUGENT зажег с SAMMY HAGAR

1 авг 2024 : 		 TED NUGENT и сын

30 июл 2024 : 		 TED NUGENT выступил на ярмарке

26 июл 2024 : 		 CARMINE APPICE: «Мне нравятся йайца TED'a NUGENT'a!»

20 июн 2024 : 		 TED NUGENT: «Люблю я оленину!»

15 июн 2024 : 		 TED NUGENT объяснил, почему его не берут в гитаристы

12 июн 2024 : 		 TED NUGENT о месячнике гордости

16 апр 2024 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

11 фев 2024 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своем инструменте ежедневно!»

25 янв 2024 : 		 TED NUGENT: «Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него»

30 дек 2023 : 		 TED NUGENT опубликовал видео THE AMBOY DUKES

23 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»

4 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»

30 ноя 2023 : 		 TOM WERMAN: «TED NUGENT из-за взглядов находится в тени»

1 окт 2023 : 		 TED NUGENT признался в любви к VAN HALEN

24 сен 2023 : 		 Попадёт ли теперь TED NUGENT в ЗСРнР?

20 сен 2023 : 		 TED NUGENT: «То, что глава Rolling Stone приписывал мне, творил он сам»

9 сен 2023 : 		 TED NUGENT хвалит ALICE'a COOPER'a и CARLOS'a SANTANA за их позицию

24 авг 2023 : 		 TED NUGENT был изгнан из Еблобука

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления TED NUGENT
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Редкости от TED NUGENT



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TED NUGENT открыл специальный сайт NugeVault.com, на котором можно найти огромное количество ранее неопубликованного и эксклюзивного материала, среди которого:

- Unreleased rehearsals, demos and live recordings
- Rare concert and studio footage
- The full history of Ted's iconic guitar collection
- Behind-the-scenes photos and stories
- Classic "Spirit Of The Wild" episodes
- Live campfire chats with Ted himself!
- Limited-edition autographed merchandise




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