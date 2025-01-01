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Ted Nugent

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TED NUGENT: «Я играю на своей гитаре, как возбужденный подросток!»



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TED NUGENT недавно был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой прокомментировал решение отпраздновать 50-летие "Stranglehold" серией концертов "SpeakEzy Rockout":

«Я никогда не использовал слово »уйти на пенсию«... Многие люди говорят: »Как так получилось, что ты снова собираешься играть? Ты же сказал, что уйдешь на пенсию". Я никогда не использовал слово на букву «П». Я ясно дал понять, что все еще хочу играть. На самом деле, сегодня утром я играл на Gibson Byrdland через усилитель Fender, и мои ноги не касались земли. Меня по-прежнему невероятно стимулирует стремление к музыкальным гитарным приключениям. Так что с Jason Hartless, Johnny Big и моим приятелем John Kutz в Техасе мы собираемся провести кучу «Rockouts» в апреле и мае этого года, а затем в Мичигане и, возможно, за его пределами в августе. Но, да, я все еще продолжаю играть, но мне нужно каждый день быть дома со своими чертовыми собаками. Когда я уезжаю из дома, мои собаки выглядят такими грустными. А когда я возвращаюсь домой, они просто взрываются, бегают, лают и крутятся вокруг меня. Так что у меня есть свои приоритеты.

В этом году я преодолею 7 000 "Rockouts". Я преодолею отметку в 7 000. Я уже старик — мне 76, — но я все еще жажду достать гитару и сыграть на ней эти грувы, раскаты и зажигательную веселую музыку, чувак».

После того как ведущий программы Eddie Trunk отметил, что ему «незачем» прекращать играть, пока он продолжает жить в согласии со своим историческим наследием, Nugent согласился с ним.

«Когда смотришь на Sammy Hagar'a, то видишь, как он зажигает так же хорошо, как и раньше. Все дело в отношении. Если ты по-прежнему очень, очень любишь музыку и стремишься устроить шоу, которое приносит деньги покупателям билетов, то, конечно, это и есть американская мечта. У меня есть старые приятели, которые до сих пор занимаются сваркой. Мои любимые люди — сварщики. Мои приятели — хорошие сварщики, они до сих пор варят, а одному из них уже 86 лет. Так что неважно, какова ваша американская мечта, если вы все еще способны получать такое наслаждение... И да благословит Бог сварщиков, но они никогда не испытают тех ощущений, которые вызывают музыкальные события. Я имею в виду энергию на моих концертах, я делаю эти зажигательные мероприятия. Я только что играл национальный гимн на курорте Мар-а-Лаго для толпы приверженцев Дональда Трампа, и это было похоже на пушечную версию Вудстока. Эти люди любят музыку. Им нравится игра на гитаре. Они внимательны. И меня это вдохновляет... Саундтрек к нашей американской мечте, приключениям в нашей жизни, по-прежнему жив и здоров. Я счастливый, везучий, энергичный, здоровый мужик. И я играю на своей гитаре, как возбужденный подросток, каждый раз, когда беру ее в руки».




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