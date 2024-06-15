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TED NUGENT объяснил, почему его не берут в гитаристы



TED NUGENT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему он регулярно пролетает мимо списков лучших гитаристов:



«Давайте рассмотрим этот вопрос. Давайте уделим этому вопросу всего пару минут. Давайте поговорим о списке гитаристов, и может помните, пару лет назад один интервьюер сказал: "Ted, ты видел список лучших гитаристов от Rolling Stone?" Я ответил: "Нет, не видел". Он сказал: "Ну, в этом списке есть Joan Jett, а тебя нет". И это, в общем-то, говорит всё, что вам нужно знать. И я ответил: "Я люблю Joan. Она настоящая. Если вам нужна зажигательная гаражная группа, особенно в исполнении лесбиянки, то это лучший вариант". И я еще раз повторил: "Я люблю Joan Jett". А потом по всему миру все говорили: "Nugent извергает потоки ненависти к Joan Jett". Ну и как вам это? А потом, когда я рекомендовал интервьюеру, кто должен быть в списке, я ни разу не упомянул себя. Я сказал, что в списке должны быть Derek St. Holmes, Jim McCarty. В списке должен быть Dave Amato. В нем должен быть Rickey Medlocke. Туда должен попасть Mark Farner. Необходимо включить Дика Вагнера. Rik Emmett из TRIUMPH должен быть [там]. Я упомянул всех этих невероятных гитаристов. Я даже не упомянул себя, и все говорят: "Ах, самомнение Nugent'а! Он думает только о себе". А я, б$$$ь, даже не упомянул себя!



А как насчет следующего? Когда на AXS TV составляется рейтинг лучших групп 70-х, а ведь я занимаю первое место в мире по сборам в 77-м, 78-м и 79-м годах. Они никогда даже не упоминали о моем существовании. И это не обида. Для меня лично такие упоминания абсолютно ничего не значат, но это просто нечестно. А когда они пишут обзор о невероятном Мит Лоуфе, они упоминают его карьеру, но не говорят о том, с чего она началась — с моего альбома "Free-For-All" [на котором в качестве приглашенного вокалиста выступил Мит Лоуф]. Вы что, б$$$ь, издеваетесь? А потом еще Howard Stern скажет: "О, Nugent ревновал к Эдди Ван Халену. Он был в бешенстве и пытался выключить ему аудиосистему". Как раз наоборот. Я восторженно отзывался об Эдди Ван Халене. Мы с ним вместе играли. И когда он вышел из реабилитационного центра, я был первым, кому он позвонил, чтобы поблагодарить меня за то, что я подтолкнул его к тому, чтобы избавиться от зависимости.



Так вот, к чему я всё это веду... Я верю в Бога, семью, страну, верю в самооборону. Я верю во все идеальные вещи. Я верю в сохранение природы. Я верю, что оленина — это лучшая диета, чем всё, что предлагает FDA или USDA. Левые ненавидят меня, потому что они не в силах со мной поспорить. Поэтому они пытаются задеть меня, но знаете что? Вы видите улыбку на моем лице? Это мне не вредит. Это похоже на то, что они сейчас творят с [бывшим президентом США] Дональдом Трампом. Это не причиняет ему вреда. Весь мир видит, что они лжецы, что они придумывают преступления, в которых никогда не обвиняли никого другого, потому что дядя Сэм такой злой, а [нынешний президент США] Джо Байден такой дьявольский змей, что он пытается уничтожить демократию, не позволяя нам выбирать тех, кого мы хотим, и он попытается посадить Трампа в тюрьму и демонизировать его с помощью лживой, ненавистной, предательской власти СМИ, Больших технологий, Голливуда, научных кругов и правительства. Они все ненавидят свободу, а Дональд Трамп обращает внимание на тараканов, которые злоупотребляют властью, как и я. Поэтому они хотят сделать вид, что я гомофоб, расист, педофил, уклонявшийся от призыва. Ложь. Ложь. Ложь. Я невероятно горжусь их ненавистью!



Вот в чем проблема. Я — Шиндлер, и нацисты ненавидят мой список!»







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