TED NUGENT: «"Stranglehold" сейчас более актуальна, чем в момент создания»

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все новости группы
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США
23 авг 2023 :
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Видео с выступления TED NUGENT
17 авг 2023 :
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TED NUGENT о TOM'е MORELLO
10 авг 2023 :
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TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»
1 авг 2023 :
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Видео полного выступления TED NUGENT
30 июл 2023 :
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TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»
29 июл 2023 :
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TED NUGENT словил бан
26 июл 2023 :
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TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a
23 июл 2023 :
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TED NUGENT пишет мемуары
14 июл 2023 :
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TED NUGENT открыл тур
4 июл 2023 :
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TED NUGENT — о современной американской музыке
5 июн 2023 :
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TED NUGENT — о Тине Тёрнер
30 май 2023 :
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TED NUGENT против транс-монашек
24 май 2023 :
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DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»
20 май 2023 :
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На TED NUGENT подают в суд за дикого русского
16 май 2023 :
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TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»
8 май 2023 :
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От TED NUGENT ушёл басист
7 май 2023 :
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TED NUGENT ответил на отмену концерта
6 май 2023 :
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TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости
16 апр 2023 :
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TED NUGENT поедет в прощальный тур
11 апр 2023 :
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TED NUGENT против Bud-транса
27 мар 2023 :
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TED NUGENT почтил память политических заключенных
23 мар 2023 :
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TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»
22 мар 2023 :
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TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»
13 мар 2023 :
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TED NUGENT почтил память Гари Россингтона
31 янв 2023 :
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TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»
18 дек 2022 :
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TED NUGENT получил награду за защиту свободы
16 ноя 2022 :
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TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA
15 ноя 2022 :
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TED NUGENT хочет сообразить на троих
11 ноя 2022 :
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TED NUGENT: «Америка тупеет»
3 ноя 2022 :
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TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском
18 окт 2022 :
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TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»
5 окт 2022 :
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TED NUGENT — о королевской семье
29 сен 2022 :
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TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»
24 сен 2022 :
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TED NUGENT: «Америка, что же ты ешь?»
13 сен 2022 :
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TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»
12 сен 2022 :
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TED NUGENT: «Байден выполняет приказ сатанинских сил!»
3 сен 2022 :
|
TED NUGENT: «OZZY OSBOURNE свалил в тираническую Англию из адской дыры»
15 авг 2022 :
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TED NUGENT — о дружбе с Эдди Ван Халеном
3 авг 2022 :
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TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...
2 авг 2022 :
|
TED NUGENT: «Я не уклонялся от призыва»
1 авг 2022 :
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TED NUGENT любит Джо Байдена
18 июл 2022 :
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TED NUGENT открыл тур
27 июн 2022 :
|
TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»
21 июн 2022 :
|
TED NUGENT: «Полиция сама пускала людей шестого января»
15 июн 2022 :
|
TED NUGENT — о школьной безопасности
3 июн 2022 :
|
TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»
28 май 2022 :
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TED NUGENT: «Почему ты был таким мooduck'ом, DEE SNIDER?»
26 май 2022 :
|
TED NUGENT — о стрельбе в Техасе
23 май 2022 :
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TED NUGENT ответил за свои слова
17 май 2022 :
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TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»
14 май 2022 :
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TED NUGENT — о возможном запрете абортов
12 май 2022 :
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TED NUGENT ответил Joan Jett
5 май 2022 :
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Видео с выступления TED NUGENT
4 май 2022 :
|
TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»
29 апр 2022 :
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Новое видео TED NUGENT
29 апр 2022 :
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TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»
21 апр 2022 :
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TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»
18 апр 2022 :
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TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)
10 апр 2022 :
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TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"
7 апр 2022 :
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TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса
30 мар 2022 :
|
TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»
12 мар 2022 :
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TED NUGENT — о цензуре социальных сетей
5 мар 2022 :
|
TED NUGENT — об украденных выборах
3 мар 2022 :
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TED NUGENT — об электромобилях
23 фев 2022 :
|
TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках
18 фев 2022 :
|
TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»
15 фев 2022 :
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Новая песня TED NUGENT
13 фев 2022 :
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TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»
10 фев 2022 :
|
TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»
8 фев 2022 :
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TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу
2 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»
27 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»
25 янв 2022 :
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TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a
20 янв 2022 :
|
TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»
14 янв 2022 :
|
TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»
11 янв 2022 :
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TED NUGENT — о событиях шестого января
6 янв 2022 :
|
TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»
31 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»
24 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»
23 дек 2021 :
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TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»
22 дек 2021 :
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TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»
21 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»
17 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»
17 дек 2021 :
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TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
14 дек 2021 :
|
TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»
11 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»
3 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»
2 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»
1 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»
24 ноя 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»
22 ноя 2021 :
|
TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
18 ноя 2021 :
|
TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»
15 ноя 2021 :
|
Видео с текстом от TED NUGENT
28 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»
18 окт 2021 :
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TED NUGENT — об охоте
12 окт 2021 :
|
TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
6 окт 2021 :
|
TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
30 сен 2021 :
|
TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»
31 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
25 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»
16 авг 2021 :
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TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
15 авг 2021 :
|
TED NUGENT об уходе из NRA
10 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»
5 авг 2021 :
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TED NUGENT ушел из NRA
29 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
25 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
19 июл 2021 :
|
TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»
1 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
23 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
19 июн 2021 :
|
TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
17 июн 2021 :
|
TED NUGENT планирует запись альбома
16 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»
15 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
13 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
11 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
10 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»
31 май 2021 :
|
TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
|
TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
|
TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
|
TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
|
TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
|
TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
|
TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
|
DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
|
TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
|
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
|
TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
|
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
|
TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
|
TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
|
TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
|
TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
|
TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
|
TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
|
TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
|
TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
|
TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
|
TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
|
TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
|
TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
|
TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
|
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
|
TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
|
TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
|
TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
|
TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
|
TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
|
TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
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TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
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TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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сегодня
TED NUGENT: «"Stranglehold" сейчас более актуальна, чем в момент создания»
TED NUGENT в недавнем интервью обсудил создание песни "Stranglehold", которой в этом году исполняется 50 лет:
«Ну и ну, вот это череда событий. И это действительно волшебный момент времени, когда звёзды сошлись. Со мной был Роб Грейндж — возможно, величайший басист всех времён. Я действительно так думаю. Он фокусировался на пульсе и духе песен, которые я создавал, он исполнял душевные ритмы на басу. А ещё Клифф Дэвис на барабанах — просто дикая музыкальная мощь. И Дерек Сент-Холмс, возможно, величайший гитарист с голосом, за выступлениями которого люди наблюдают и радуются по сей день. Они был рядом со мной.
Всё началось в 1968 году, когда я вышел на сцену со Стивом Букером и Джоном Саутером в церкви после выступления с AMBOY DUKES в Grande Ballroom [в Детройте]. И Стив Букер пригласил меня на джем. Я взял свою гитару Byrdland [Gibson]. Там был усилитель Fender twin, который является Святым Граалем моего гитарного звучания. Я подключился. Мы были просто подростками. А когда вы устраиваете джем-сейшн, нет никаких ограничений, нет никаких правил, нет никаких параметров, нет никакого контроля. Ты просто раскрываешься, особенно когда рядом с тобой такие парни, как Джон Саутер на басу и Стив Букер на барабанах. Это была история всей моей жизни, потрясающий уровень музыкальности. И вот я начал играть этот фрагмент. И каким-то образом у меня появился портативный магнитофон, и раньше я такого не делал, но я нажал на кнопку "запись" на том концерте — это было около полуночи, в час ночи после Grande — и я начал играть этот рифф, который, по сути, является заимствованным приёмом у Бо Диддли, с чуть большим количеством грува, скрежета и, осмелюсь сказать, пикантности. И вот на той джем-сессии я просто начал напевать слова, возможно, о девушках, а может, об охоте на оленей. Я не знаю, о чём я пел. Но это зацепило меня. И когда я продолжил выступать с AMBOY DUKES, мы стали играть этот фрагмент на концертах на бис, и он превратился в этот паттерн, я развил фразу, спустившись до фа диез, а затем, когда у нас появились Клифф, Дерек и Роб, мы отправились в студию.
Я мог бы продолжать и продолжать говорить об этом, но Epic Records и моя команда продюсеров сказали: "Мы считаем, что нам не стоит записывать "Stranglehold" для твоего сольного альбома, потому что это просто джем-сейшн и тут нет припева". Вы, наверное, шутите! В тот год у меня был небывалый урожай кукишей, поэтому я достал корзину, полную их, и сказал: "Ребята, должно быть, вы издеваетесь надо мной. Мы играем эту песню каждый вечер в разных формах как постоянный, развивающийся, авантюрный джем-сейшн, и люди любят этот грув. Все люди, включая мою группу, любят это. Этой композиции не нужен припев. Ей не нужны правила музыки. На самом деле эта композиция всем нравится больше, потому что она нарушает правила поп-музыки". Они просто пожали плечами, и мы пошли играть. Это был первый дубль, а Клифф и Роб нащупали грув. А то гитарное соло, которое там звучит, должно было лишь показать, где динамика изменяется, а развитие переходит в Болеро... Я не знаю, откуда всё это взялось, но это музыкальная история. А когда Дерек исполнил вокал, я сказал: "Кого волнует, что в ней нет припева? Послушайте этого ушлёпка. Это монстр, это весёлая песня". Такова история "Stranglehold". Дерек, Клифф и Роб, а также Том Верман и Тони Рил, моя команда продюсеров, — они любили суть этой музыки. В ней не обязательно должен быть припев. Не обязательно должен быть бридж. Не обязательно должен быть куплет. В ней не должно быть ничего, кроме того, что, по нашему глубокому убеждению, должно быть в музыкальном высказывании. И по сей день эта песня много значит для многих людей. И я отдаю должное Тому Верману, Тони Рилу, который был звукоинженером, Дереку, Клиффу и Робу. Это был уникальный момент времени — уникальный для той эпохи, нашего возраста, нашего музыкального опыта, нашей любви к музыкальным приключениям, и по сей день — сегодня эта песня более сильна, чем в 1975 году, когда она была выпущена».
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