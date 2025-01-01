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TED NUGENT: «"Stranglehold" сейчас более актуальна, чем в момент создания»



TED NUGENT в недавнем интервью обсудил создание песни "Stranglehold", которой в этом году исполняется 50 лет:



«Ну и ну, вот это череда событий. И это действительно волшебный момент времени, когда звёзды сошлись. Со мной был Роб Грейндж — возможно, величайший басист всех времён. Я действительно так думаю. Он фокусировался на пульсе и духе песен, которые я создавал, он исполнял душевные ритмы на басу. А ещё Клифф Дэвис на барабанах — просто дикая музыкальная мощь. И Дерек Сент-Холмс, возможно, величайший гитарист с голосом, за выступлениями которого люди наблюдают и радуются по сей день. Они был рядом со мной.



Всё началось в 1968 году, когда я вышел на сцену со Стивом Букером и Джоном Саутером в церкви после выступления с AMBOY DUKES в Grande Ballroom [в Детройте]. И Стив Букер пригласил меня на джем. Я взял свою гитару Byrdland [Gibson]. Там был усилитель Fender twin, который является Святым Граалем моего гитарного звучания. Я подключился. Мы были просто подростками. А когда вы устраиваете джем-сейшн, нет никаких ограничений, нет никаких правил, нет никаких параметров, нет никакого контроля. Ты просто раскрываешься, особенно когда рядом с тобой такие парни, как Джон Саутер на басу и Стив Букер на барабанах. Это была история всей моей жизни, потрясающий уровень музыкальности. И вот я начал играть этот фрагмент. И каким-то образом у меня появился портативный магнитофон, и раньше я такого не делал, но я нажал на кнопку "запись" на том концерте — это было около полуночи, в час ночи после Grande — и я начал играть этот рифф, который, по сути, является заимствованным приёмом у Бо Диддли, с чуть большим количеством грува, скрежета и, осмелюсь сказать, пикантности. И вот на той джем-сессии я просто начал напевать слова, возможно, о девушках, а может, об охоте на оленей. Я не знаю, о чём я пел. Но это зацепило меня. И когда я продолжил выступать с AMBOY DUKES, мы стали играть этот фрагмент на концертах на бис, и он превратился в этот паттерн, я развил фразу, спустившись до фа диез, а затем, когда у нас появились Клифф, Дерек и Роб, мы отправились в студию.



Я мог бы продолжать и продолжать говорить об этом, но Epic Records и моя команда продюсеров сказали: "Мы считаем, что нам не стоит записывать "Stranglehold" для твоего сольного альбома, потому что это просто джем-сейшн и тут нет припева". Вы, наверное, шутите! В тот год у меня был небывалый урожай кукишей, поэтому я достал корзину, полную их, и сказал: "Ребята, должно быть, вы издеваетесь надо мной. Мы играем эту песню каждый вечер в разных формах как постоянный, развивающийся, авантюрный джем-сейшн, и люди любят этот грув. Все люди, включая мою группу, любят это. Этой композиции не нужен припев. Ей не нужны правила музыки. На самом деле эта композиция всем нравится больше, потому что она нарушает правила поп-музыки". Они просто пожали плечами, и мы пошли играть. Это был первый дубль, а Клифф и Роб нащупали грув. А то гитарное соло, которое там звучит, должно было лишь показать, где динамика изменяется, а развитие переходит в Болеро... Я не знаю, откуда всё это взялось, но это музыкальная история. А когда Дерек исполнил вокал, я сказал: "Кого волнует, что в ней нет припева? Послушайте этого ушлёпка. Это монстр, это весёлая песня". Такова история "Stranglehold". Дерек, Клифф и Роб, а также Том Верман и Тони Рил, моя команда продюсеров, — они любили суть этой музыки. В ней не обязательно должен быть припев. Не обязательно должен быть бридж. Не обязательно должен быть куплет. В ней не должно быть ничего, кроме того, что, по нашему глубокому убеждению, должно быть в музыкальном высказывании. И по сей день эта песня много значит для многих людей. И я отдаю должное Тому Верману, Тони Рилу, который был звукоинженером, Дереку, Клиффу и Робу. Это был уникальный момент времени — уникальный для той эпохи, нашего возраста, нашего музыкального опыта, нашей любви к музыкальным приключениям, и по сей день — сегодня эта песня более сильна, чем в 1975 году, когда она была выпущена».







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