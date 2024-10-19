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TED NUGENT: «METALLICA как Джеймс Браун с белым басистом»



TED NUGENT в новом эпизоде "Spirit Campfire" перечислил рокеров, которые по прежнему держат марку, среди которых он назвал Mark Farner, STYX и Sammy Hagar.



«Так что сейчас много отличной музыки. Кто еще выступает? Разве METALLICA все еще не дает концерты? Они выступают на стадионах. Они зарабатывают 26 миллионов долларов за вечер».



Далее он похвалил музыку METALLICA, сказав:



«Вы, ребята, потрясающие. Они играют душевный хэви-металл. Это более ритм-энд-блюзовый хэви-металл — только тяжелее... Как если бы у Джеймса Брауна было больше усилителей и белый басист. Я не осуждаю басиста METALLICA, как бы его ни звали. Он потрясающий. Он знает толк в ритме».







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