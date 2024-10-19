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Ted Nugent

*



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1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT
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TED NUGENT: «METALLICA как Джеймс Браун с белым басистом»



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TED NUGENT в новом эпизоде "Spirit Campfire" перечислил рокеров, которые по прежнему держат марку, среди которых он назвал Mark Farner, STYX и Sammy Hagar.

«Так что сейчас много отличной музыки. Кто еще выступает? Разве METALLICA все еще не дает концерты? Они выступают на стадионах. Они зарабатывают 26 миллионов долларов за вечер».

Далее он похвалил музыку METALLICA, сказав:

«Вы, ребята, потрясающие. Они играют душевный хэви-металл. Это более ритм-энд-блюзовый хэви-металл — только тяжелее... Как если бы у Джеймса Брауна было больше усилителей и белый басист. Я не осуждаю басиста METALLICA, как бы его ни звали. Он потрясающий. Он знает толк в ритме».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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19 окт 2024
S
SnakeZ
Тэд у них как Жирик - может нести полный бред, думаю даже обижаться не стоит..
Like!2
19 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
SnakeZ, «шизоид!», «и расстреляй его там в коридоре!»
19 окт 2024
WahrandPhain
SnakeZ, ночью наши славянские говнари чуть-чуть изменят тональность, и твоя миталика будет в помойке. 2 аккорда, блядь, и весь твой западный рок будет в жопе! Ты с кем шутишь, блядь? Ты подумай, блядь! Ты понял, чем кончил Джи Джи Аллин, чем кончил Морриссон, все остальные? Ты совершишь историческую ошибку! Твой Мастейн тебе благодарен не будет. Забудь его, твоего Мастейна.
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19 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, мастер, мастер, мастер… это грязная красная пластинка

просмотров: 444

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