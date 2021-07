сегодня



Басист SLIPKNOT : «GUNS N'ROSES проложили мне дорогу в металл»



Alessandro "VMan" Venturella в интервью "Defender Of The Riff" рассказал о том, что альбом GUNS N' ROSES "Use Your Illusion II" стал для него дорогой в металл:



«В средней школе я начал замечать, что есть маленькие группы, и у каждой есть свой небольшой набор того, что он слушает. И я буквально случайно наткнулся на людей, которые слушали металл более раннего периода. Я всегда выглядел старше своих лет, поэтому я всегда общался с людьми, которые были старше меня на три или четыре года. Так что я довольно рано увлёкся металлом. Когда мне было 13 или 14 лет, я слушал GUNS N' ROSES. Я знаю, что это не хэви-металл, но они привели меня к другим увлечениям. Это была небольшая ступенька.



Что касается меня, я уверен, что это был именно этот альбом [GUNS N' ROSES] "Use Your Illusion II" [альбом, который стал моим знакомством с тяжёлой музыкой]. На этом альбоме была проделана серьёзная работа... Ну а "Appetite [For Destruction]" я уже услышал позже, просто потому что никто не говорил: "Ты должен послушать сначала вот это". Такого не было, когда тебе было 13 или 14 лет, было что-то вроде: "Вот грёбаная куча всякого дерьма. Послушай это". Так что это был своего рода турнир с выбыванием — ты отбирал то, что тебе нравится. Вот и я пошёл таким путём».













+1 -0



просмотров: 281