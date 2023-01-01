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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
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Slipknot

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JIM ROOT сначала отказался присоединиться к SLIPKNOT



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В новом интервью Prism Supply гитарист SLIPKNOT Jim Root рассказал о том, как в первый раз, когда ему предложили присоединиться к группе, он отказался. Он уже был в составе группы DEADFRONT из Де-Мойна, штат Айова. SLIPKNOT находились в Калифорнии, записывая свой дебютный альбом 1999 года, а гитарист Josh Brainard тогда только покинул группу. Root сказал:

«После того как Corey [Taylor, вокалист SLIPKNOT] присоединился к SLIPKNOT, я играл в группе DEADFRONT, и в Де-Мойне мы имели большой успех. Clown [перкуссионист SLIPKNOT Shawn Crahan], Джоуи [Джордисон, тогдашний барабанщик SLIPKNOT] и [продюсер] Ross Robinson пригласили меня присоединиться к SLIPKNOT. И я сказал ребятам из своей группы, что не буду этого делать, что если они когда-нибудь позовут меня, то я скажу "нет". И я думаю, что сказал так, потому что считал, что они мне не позвонят. Но я также не хотел чувствовать, что мне что-то дали просто так, я хотел чувствовать, что я добился этого сам, что я сделал всю работу. Я сказал: "Они позвонили мне и предложили присоединиться к SLIPKNOT". Мой приятель Зак забавный — он сказал: "Ты что, очумел? Зачем было говорить "нет"? Чувак, ты вкалывал с 16 лет, играя в группах в клубах. Очень редко в жизни выпадает шанс сделать огромный скачок вперёд. Такое иногда не выпадает никому".
Поэтому я тут же встал из-за стола, пошёл к телефону-автомату и позвонил Clown'y. Я спросил: "Ребята, вы уже нашли гитариста?" Он ответил: "Нет". А это был субботний вечер. Я решил: "Ну и фиг с ним", поэтому в тот понедельник я уволился с работы и репетировал с этой группой вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, а в воскресенье сел в машину с Mick'ом [Thomson'ом, гитаристом SLIPKNOT], и мы поехали в Лос-Анджелес, чтобы поработать над остальными частями первой пластинки, вышедшей под одноимённым названием».




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