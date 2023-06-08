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SHAWN 'CLOWN' CRAHAN не поедет в тур SLIPKNOT



SHAWN 'CLOWN' CRAHAN опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем нашим поклонникам, на связи Clown. Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы сообщить всем, что я вернулся домой и поддерживаю свою жену, у которой проблемы со здоровьем, и я вернусь к работе, как только смогу.



Мы уже проходили через подобное, и, как всегда, мы ценим любовь и поддержку. Увидимся со всеми вами очень скоро».











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