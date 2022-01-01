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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Slipknot

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17 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

29 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"

18 ноя 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов

17 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о драках с Sid'ом

15 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT предупреждает о потере слуха

10 ноя 2022 : 		 SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...

23 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы отказываемся быть ограниченными в своём воображении»

10 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Джордисоном

9 окт 2022 : 		 SLIPKNOT стали первыми в Великобритании

6 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»

4 окт 2022 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о смерти дочери

3 окт 2022 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Противно видеть, как RAGE AGAINST THE MACHINE сдали назад»

1 окт 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания

6 сен 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о названии нового альбома

5 сен 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT назван лучшим...

1 сен 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT

23 авг 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

16 авг 2022 : 		 Басист SLIPKNOT — о новом альбоме

8 авг 2022 : 		 Новая песня SLIPKNOT

1 авг 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

31 июл 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

27 июл 2022 : 		 Семья почтила память Джоуи Джордисона

24 июл 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Устал я от идиотизма»

23 июл 2022 : 		 GRIFFIN TAYLOR присоединился на сцене к SLIPKNOT

22 июл 2022 : 		 SLIPKNOT открыли европейский тур

21 июл 2022 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
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|||| 17 дек 2022

Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT



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Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.




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