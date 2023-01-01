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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 14
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Slipknot

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3 апр 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

25 фев 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»

2 фев 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

7 янв 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND

5 янв 2023 : 		 SLIPKNOT о туре по Латинской Америке

4 янв 2023 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»

3 янв 2023 : 		 SLIPKNOT на хэндпане

18 дек 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Концерты дают чёткое представление о том, кто мы такие»

17 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

29 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"

18 ноя 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов

17 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о драках с Sid'ом

15 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT предупреждает о потере слуха

10 ноя 2022 : 		 SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...

23 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы отказываемся быть ограниченными в своём воображении»

10 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Джордисоном

9 окт 2022 : 		 SLIPKNOT стали первыми в Великобритании

6 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»

4 окт 2022 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о смерти дочери

3 окт 2022 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Противно видеть, как RAGE AGAINST THE MACHINE сдали назад»

1 окт 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания

6 сен 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о названии нового альбома

5 сен 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT назван лучшим...

1 сен 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT

23 авг 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT
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Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску



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Барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg представил новую маску в рамках выступления на Knotfest Japan.




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