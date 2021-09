сегодня



SLIPKNOT пригласили NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON и ARCH ENEMY на KNOTFEST FINLAND



SLIPKNOT станут хэдлайнерами Knotfest Finland, который пройдет 12-13 августа в Турку. В нем также примут участие NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON and ARCH ENEMY, STAM1NA и BLIND CHANNEL. Первоначально фестиваль планировалось провести в августа 2021 года.







