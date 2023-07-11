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Басист SLIPKNOT: «А может, и альбом сделаем»



Alessandro "VMan" Venturella в интервью на Hellfest прокомментировал недавние слова Shawn'а "Clown" Crahan'а о том, что группа может сосредоточиться в будущем только на синглах:



«Это не является чем-то неизбежным. Я полагаю, что теперь, когда у нас нет звукозаписывающего лейбла, мы можем делать всё, что хотим, и нас не сдерживают определённые рамки.



Сейчас мы живем в таком мире, что пытаться собрать всех вместе для записи полноценного альбома, а логистика, чтобы собрать девять парней в одном месте, например, в Лос-Анджелесе, или где-то ещё, чтобы записать альбом, — это серьёзная задача, особенно учитывая нынешний контекст, тогда как если мы не будем спешить и будем делать то, что хотим, мы можем выпустить сингл и сделать это куда быстрее, и так будет для всех проще — я полагаю, что именно это он и имел в виду.



Альбомы всё ещё актуальны, и мы по-прежнему хотим их выпускать. Но я полагаю, что его слова больше похоже на "Времена меняются". Мы можем предложить: "Эй, ребята, вот новый сингл". У вас может быть новый сингл. А не так, что ждать четыре года нового альбома. Мы можем быть более свободными и делать то, что хотим».







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