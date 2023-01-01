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*RUSH соболезнуют евреям 74
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 28
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*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Slipknot

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18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

13 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT целиком исполнил материал "Mate. Feed. Kill. Repeat."

13 окт 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

12 окт 2023 : 		 PAUL BOOTH поставил автограф на маска барабанщика SLIPKNOT

11 окт 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

9 окт 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «"Vol. 3" была такой же рисковой пластинкой, как и "Iowa"»

28 сен 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT об актуальности группы

24 сен 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

13 сен 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 сен 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD призналась, что любит SLIPKNOT

29 авг 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT о сотрудничестве с MixWave

19 авг 2023 : 		 Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году?

17 авг 2023 : 		 JAY WEINBERG о первом выступлении в SLIPKNOT

16 авг 2023 : 		 ANDERS COLSEFNI открыт для работы с SLIPKNOT

14 авг 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Для меня SLIPKNOT — это состояние души»

14 июл 2023 : 		 JIM ROOT сначала отказался присоединиться к SLIPKNOT

11 июл 2023 : 		 Басист SLIPKNOT: «А может, и альбом сделаем»

30 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 июн 2023 : 		 Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле

22 июн 2023 : 		 SLIPKNOT планируют отметить юбилей дебютного альбома

21 июн 2023 : 		 Бывший вокалист SLIPKNOT: «Именно с Corey я дружу больше остальных»

19 июн 2023 : 		 Clown опять выбыл

17 июн 2023 : 		 Оригинальный вокалист SLIPKNOT собрался в тур

16 июн 2023 : 		 CLOWN выступил со SLIPKNOT

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT
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Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT



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Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках Resurrection Fest 2023, доступно для просмотра ниже.




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