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Перкуссионист SLIPKNOT о концепции нового альбома



Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в недавнем разговоре с Billboard рассказал о концепции нового альбома:



«Концепция альбома буквально сводится к противостоянию "добро против зла", или, что будет правильно, "зло против добра". Речь идёт о том, чтобы быть человеком и переживать то, что у вас есть, соотнося его с миром. Наш мир уродлив, и он такой, какой есть, и должен быть таким для того, чтобы искусство вело к величию и красоте».



Хотя название и дата релиза ещё не объявлены, Crahan, похоже, намекнул, что альбом появится где-то в конце весны — начале лета 2019 года. Группа работает над материалом для альбома с начала 2016 года, и у участников коллектива есть уже «множество песен», которые записываются с сопродюсером Greg'ом Fidelman'ом, ранее сотрудничавшим с командой над альбомом 2014 года ".5: The Gray Chapter".



«Пока ещё ничего не решено. Есть песни, которые считаются альбомными, но всё может измениться. Мы никогда не выходили на концерты без альбома, но... В этот раз мы не следуем правилам, мы не делаем так, как делали раньше. У нас есть план, и я думаю, что все будут приятно удивлены».



















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