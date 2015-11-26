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Slipknot

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2 ноя 2017 : 		 У SLIPKNOT есть «семь — восемь новых песен»

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23 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «KID ROCK в сенаторской гонке — не лучшая идея»

22 авг 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

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2 авг 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

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Перкуссионист SLIPKNOT о концепции нового альбома



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Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в недавнем разговоре с Billboard рассказал о концепции нового альбома:

«Концепция альбома буквально сводится к противостоянию "добро против зла", или, что будет правильно, "зло против добра". Речь идёт о том, чтобы быть человеком и переживать то, что у вас есть, соотнося его с миром. Наш мир уродлив, и он такой, какой есть, и должен быть таким для того, чтобы искусство вело к величию и красоте».

Хотя название и дата релиза ещё не объявлены, Crahan, похоже, намекнул, что альбом появится где-то в конце весны — начале лета 2019 года. Группа работает над материалом для альбома с начала 2016 года, и у участников коллектива есть уже «множество песен», которые записываются с сопродюсером Greg'ом Fidelman'ом, ранее сотрудничавшим с командой над альбомом 2014 года ".5: The Gray Chapter".

«Пока ещё ничего не решено. Есть песни, которые считаются альбомными, но всё может измениться. Мы никогда не выходили на концерты без альбома, но... В этот раз мы не следуем правилам, мы не делаем так, как делали раньше. У нас есть план, и я думаю, что все будут приятно удивлены».



SLIPKNOT






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