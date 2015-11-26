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COREY TAYLOR — о новых правилах в туре SLIPKNOT



COREY TAYLOR коснулся темы новых правил безопасности в туре SLIPKNOT с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE, последние из которых решили их не придерживаться.



«Все группы потрясающе хороши и так рады вернуться в дорогу. И у нас такие строгие ограничения, что все очень, очень рады этому. Мы делаем всё возможное, чтобы установить стандарт, чтобы другие группы, другие туры могли брать с нас пример.



В основном мы играем только в заведениях Live Nation, которые требуют, чтобы весь персонал был вакцинирован. Это также означает, что на концертах вы можете предъявить либо прививочную карту, либо отрицательный тест, чтобы попасть внутрь. И это также означает, что за кулисами вы всё время находитесь в маске. Если у кого-то обнаруживается положительный результат, его помещают в карантин, и он остаётся за пределами тура.



У нас было только два случая с людьми из внешней команды, и нам повезло, что как только это случилось, мы каждый день проводили тестирование — все команды всех групп, все [участники] всех групп, все водители автобусов; все — чтобы убедиться, что у всех отрицательные тесты. Это тяжёлый процесс, но он необходим, чтобы мы могли оставаться в туре. Здесь так много движущихся частей, так много людей на разных должностях, что вы даже не представляете, что возможно отследить контакт с одним из них через шесть других людей. Вы просто никогда не знаете — один человек со стороны заражается, он контактирует с тремя людьми, которые близки к вам, и бум — у вас уже положительные тесты, и вы вылетаете из тура. Так что это своего рода жонглирование, чтобы убедиться в том, что все прошли проверку».







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