SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE



SLIPKNOT возвращают к жизни проект "Knotfest Roadshow" и в 2021 году поедут в большой тур при поддержке KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE.



Даты:



Sep. 25 - Des Moines, IA - National Balloon Classic Field*



Sep. 28 - Tinley Park, IL - Hollywood Casino Amphitheatre



Sep. 29 - Milwaukee, WI - American Family Insurance Amphitheater



Oct. 01 - Noblesville, IN - Ruoff Home Mortgage Music Center



Oct. 02 - Clarkston, MI - DTE Energy Music Theatre



Oct. 03 - Darien Center, NY - Darien Lake Amphitheater



Oct. 05 - Syracuse, NY - Lakeview Amphitheater - Syracuse



Oct. 08 - Mansfield, MA - Xfinity Center



Oct. 09 - Hartford, CT - XFINITY Theatre



Oct. 10 - Holmdel, NJ - PNC Bank Arts Center



Oct. 12 - Camden, NJ - BB&T Pavilion



Oct. 13 - Bristow, VA - Jiffy Lube Live



Oct. 15 - Burgettstown, PA - S&T Bank Music Park



Oct. 17 - Charlotte, NC - PNC Music Pavilion



Oct. 19 - Tampa, FL - MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre



Oct. 20 - West Palm Beach, FL - iTHINK Financial Amphitheatre



Oct. 22 - Raleigh, NC - Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek



Oct. 23 - Alpharetta, GA - Ameris Bank Amphitheatre



Oct. 24 - Pelham, AL - Oak Mountain Amphitheatre



Oct. 26 - Rogers, AR - Walmart AMP



Oct. 28 - Del Valle, TX - Germania Insurance Amphitheater



Oct. 29 - The Woodlands, TX - Cynthia Woods Mitchell Pavilion**



Oct. 30 - Dallas, TX - Dos Equis Pavilion



Nov. 01 - Albuquerque, NM - Isleta Amphitheater



Nov. 02 - Phoenix, AZ - Ak-Chin Pavilion



* Knotfest festival



** No CODE ORANGE







