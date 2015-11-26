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Slipknot

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3 июн 2021 : 		 SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE

1 июн 2021 : 		 У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»

24 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Я никогда не слышал такого Corey»

23 май 2021 : 		 (В)дуй клоуну!

19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме
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|||| сегодня

SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE



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SLIPKNOT возвращают к жизни проект "Knotfest Roadshow" и в 2021 году поедут в большой тур при поддержке KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE.

Даты:

Sep. 25 - Des Moines, IA - National Balloon Classic Field*

Sep. 28 - Tinley Park, IL - Hollywood Casino Amphitheatre

Sep. 29 - Milwaukee, WI - American Family Insurance Amphitheater

Oct. 01 - Noblesville, IN - Ruoff Home Mortgage Music Center

Oct. 02 - Clarkston, MI - DTE Energy Music Theatre

Oct. 03 - Darien Center, NY - Darien Lake Amphitheater

Oct. 05 - Syracuse, NY - Lakeview Amphitheater - Syracuse

Oct. 08 - Mansfield, MA - Xfinity Center

Oct. 09 - Hartford, CT - XFINITY Theatre

Oct. 10 - Holmdel, NJ - PNC Bank Arts Center

Oct. 12 - Camden, NJ - BB&T Pavilion

Oct. 13 - Bristow, VA - Jiffy Lube Live

Oct. 15 - Burgettstown, PA - S&T Bank Music Park

Oct. 17 - Charlotte, NC - PNC Music Pavilion

Oct. 19 - Tampa, FL - MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

Oct. 20 - West Palm Beach, FL - iTHINK Financial Amphitheatre

Oct. 22 - Raleigh, NC - Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek

Oct. 23 - Alpharetta, GA - Ameris Bank Amphitheatre

Oct. 24 - Pelham, AL - Oak Mountain Amphitheatre

Oct. 26 - Rogers, AR - Walmart AMP

Oct. 28 - Del Valle, TX - Germania Insurance Amphitheater

Oct. 29 - The Woodlands, TX - Cynthia Woods Mitchell Pavilion**

Oct. 30 - Dallas, TX - Dos Equis Pavilion

Nov. 01 - Albuquerque, NM - Isleta Amphitheater

Nov. 02 - Phoenix, AZ - Ak-Chin Pavilion

* Knotfest festival

** No CODE ORANGE

SLIPKNOT Announces 2021



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