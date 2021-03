сегодня



Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным



Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в рамках недавнего интервью сказал, что группа приступила к работе над новым материалом:



«Мы на самом деле уже создали много материала. Мы с Clown'ом обсуждали нечто очень интересное, если у нас получится. Есть все шансы, что это может стать концептуальным релизом, — если мы всё сделаем как надо. Я к тому, что музыка просто замечательная. Это расширяет то, что мы сделали на "We Are Not Your Kind" — альбом как отправная точка, но классно то, что это не только то, о чём я сказал, но и то, что вы хотели бы услышать от группы: тяжёлый материал, мрачный материал, мелодичный материал, безумный материал. У нас столько ароматов в руках, с которыми мы можем играть, что сейчас мы просто смешиваем и подбираем их и смотрим, что получается в итоге.



Пока это всё, что я могу сказать на этот счёт. Но он очень, очень хорош, чувак! Мы оказались в пространстве, в котором никогда не были, и нас это очень заводит. Спустя столько лет мы гордимся собой, что можем пытаться превзойти то, что уже достигли, и если у нас всё получится, то это будет сверхпрыжок!»













