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Slipknot

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Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным



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Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в рамках недавнего интервью сказал, что группа приступила к работе над новым материалом:

«Мы на самом деле уже создали много материала. Мы с Clown'ом обсуждали нечто очень интересное, если у нас получится. Есть все шансы, что это может стать концептуальным релизом, — если мы всё сделаем как надо. Я к тому, что музыка просто замечательная. Это расширяет то, что мы сделали на "We Are Not Your Kind" — альбом как отправная точка, но классно то, что это не только то, о чём я сказал, но и то, что вы хотели бы услышать от группы: тяжёлый материал, мрачный материал, мелодичный материал, безумный материал. У нас столько ароматов в руках, с которыми мы можем играть, что сейчас мы просто смешиваем и подбираем их и смотрим, что получается в итоге.

Пока это всё, что я могу сказать на этот счёт. Но он очень, очень хорош, чувак! Мы оказались в пространстве, в котором никогда не были, и нас это очень заводит. Спустя столько лет мы гордимся собой, что можем пытаться превзойти то, что уже достигли, и если у нас всё получится, то это будет сверхпрыжок!»

SLIPKNOT





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

matthew3833


14 мар 2021, 08:53		Это расширяет то, что мы сделали на "We Are Not Your Kind" — альбом как отправная точка, но классно то, что это не только то, о чём я сказал, но и то, что вы хотели бы услышать от группы: тяжёлый материал, мрачный материал, мелодичный материал, безумный материал.

>>>С учётом того, что вы в последний раз были на такое способны в 2008, то, если отталкиваться от WANYK, то как эти ваши ароматы не мешай, новый альбом непременно будет говном.

Freestyler90


14 мар 2021, 11:20		Давай, Кори, слабо в конце года выпустить альбом, как в старые добрые? или будешь ещё года два балоболить про охуительность и концептуальность?

CosmicBear


14 мар 2021, 12:47		"Мы на самом деле уже. Мы обсуждали то, что это нечто, если у нас это получится. Есть все эти шансы, что это может стать этим — если мы всё это сделаем. Я это к тому, что это просто замечательно. Это расширяет то, что мы делали раньше — этот альбом как то, что есть отправная точка, но классно то, что это не только то, о чём я сказал, но и то, что вы хотели услышать.

Пока это всё, что я могу на этот счёт. Но это и он очень, очень хорош, чувак! Мы оказались в этом, в котором никогда не были, и нас это очень заводит. Спустя столько лет мы этим гордимся, что можем пытаться превзойти то, что уже достигли, и если у нас всё это получится, то это будет это!»

Mistis


14 мар 2021, 16:06		matthew3833, +1
вот прям с языка снял


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