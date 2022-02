сегодня



Альбом SLIPKNOT уже готов



Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о новом альбоме группы:



«На самом деле запись в процессе сведения. И это хорошие новости, так что потребуется... Я думаю, что пройдет месяца три и... Обложка готова, мы недавно придумали название, только я вам его не скажу. Но мы очень довольны, так что надеюсь, что месяца через три — ну, на самом деле, скорее меньше — мы выпустим сингл, а еще три месяца спустя мы выпустим и саму пластинку».



Относительно музыки на альбоме, Corey ответил:



«О, он просто убойный, чувак. Он мрачнее 'We Are Not Your Kind', но тут полно мелодики. Я всем говорю, что он как тяжелый вариант 'Vol. 3[: (The Subliminal Verses)]'. Столько слоев, такая текстура... Тяжесть просто давит, но мелодичные моменты тут же западают в память; на альбоме масса прекрасных мелодий и цепляющих моментов. Я очень, очень жду, когда люди все это смогут услышать!»







