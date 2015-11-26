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Slipknot

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3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

10 янв 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году

22 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»

14 дек 2021 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

12 дек 2021 : 		 SLIPKNOT анонсировали KNOTFEST GERMANY

12 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT нахваливает новую маску

24 ноя 2021 : 		 KNOTFEST JAPAN вновь перенесен

22 ноя 2021 : 		 Перкуссионист — SLIPKNOT о восстановлении после травмы

18 ноя 2021 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о смерти бывшего ударника

8 ноя 2021 : 		 Фанаты зажгли на концерте SLIPKNOT

7 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

5 ноя 2021 : 		 Новая песня SLIPKNOT

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT выпустят сингл осенью

4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT намекают

2 ноя 2021 : 		 COREY TAYLOR обещает сюрпризы на шоу SLIPKNOT

25 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR — о новых правилах в туре SLIPKNOT

23 окт 2021 : 		 SLIPKNOT проведут стрим

18 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

17 окт 2021 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

5 окт 2021 : 		 SLIPKNOT получили золото

2 окт 2021 : 		 SLIPKNOT почтили память бывших участников

29 сен 2021 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 сен 2021 : 		 SLIPKNOT пригласили NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON и ARCH ENEMY на KNOTFEST FINLAND

28 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о смерти бывшего барабанщика

27 сен 2021 : 		 Участники O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют SLIPKNOT

6 сен 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT представил новую маску
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Альбом SLIPKNOT уже готов



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Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о новом альбоме группы:

«На самом деле запись в процессе сведения. И это хорошие новости, так что потребуется... Я думаю, что пройдет месяца три и... Обложка готова, мы недавно придумали название, только я вам его не скажу. Но мы очень довольны, так что надеюсь, что месяца через три — ну, на самом деле, скорее меньше — мы выпустим сингл, а еще три месяца спустя мы выпустим и саму пластинку».

Относительно музыки на альбоме, Corey ответил:

«О, он просто убойный, чувак. Он мрачнее 'We Are Not Your Kind', но тут полно мелодики. Я всем говорю, что он как тяжелый вариант 'Vol. 3[: (The Subliminal Verses)]'. Столько слоев, такая текстура... Тяжесть просто давит, но мелодичные моменты тут же западают в память; на альбоме масса прекрасных мелодий и цепляющих моментов. Я очень, очень жду, когда люди все это смогут услышать!»

New SLIPKNOT Album Has A Title: 'The Artwork's Done', Says COREY TAYLOR



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sbekhinov


3 фев 2022, 21:35		Slipknot крутая группа, Кори Тэйлор - мировой мужик, талантище.


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