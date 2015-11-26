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SLIPKNOT думают о виниловом бокс-сете



В рамках интервью перкусионист SLIPKNOT Shawn "Clown" Crahan ответил на вопрос о возможном выпуске винилового бокс-сета группы:



«Самое замечательное в виниле то, что он открывает множество возможностей для искусства. Так что возможность иметь коллекцию всех этих пластинок была бы потрясающей. Такая возможность есть всегда. Это просто время; то, над чем мы работаем в данный момент. Но это очень, очень хорошая идея, потому что когда я рос, вы можете себе представить, мне 51 год, я рос на музыкальных магазинах, рассматривая винилы и видя большие фотографии, которые помогли мне как бы погрузиться в то, каким, по моему мнению, должен быть процесс мышления этой группы. Так что если бы у меня была коллекция всех этих пластинок, особенно если бы все они были очень разными и как бы коллективно показывали искусство на протяжении многих лет, я думаю, это была бы очень красочная, красивая работа. Так что я уверен, что это определённо должно случиться в будущем».







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