Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 41
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



28 июн 2021 : 		 SLIPKNOT думают о виниловом бокс-сете

18 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

16 июн 2021 : 		 Ещё один трек от перкуссиониста SLIPKNOT

15 июн 2021 : 		 SLIPKNOT перенесли тур на год

14 июн 2021 : 		 Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT

10 июн 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT надеется, что новый альбом будет готов к концу июля

5 июн 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Да мне плевать на ЗСРнР!

3 июн 2021 : 		 SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE

1 июн 2021 : 		 У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»

24 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Я никогда не слышал такого Corey»

23 май 2021 : 		 (В)дуй клоуну!

19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLIPKNOT думают о виниловом бокс-сете



*
zoom
*
* *
В рамках интервью перкусионист SLIPKNOT Shawn "Clown" Crahan ответил на вопрос о возможном выпуске винилового бокс-сета группы:

«Самое замечательное в виниле то, что он открывает множество возможностей для искусства. Так что возможность иметь коллекцию всех этих пластинок была бы потрясающей. Такая возможность есть всегда. Это просто время; то, над чем мы работаем в данный момент. Но это очень, очень хорошая идея, потому что когда я рос, вы можете себе представить, мне 51 год, я рос на музыкальных магазинах, рассматривая винилы и видя большие фотографии, которые помогли мне как бы погрузиться в то, каким, по моему мнению, должен быть процесс мышления этой группы. Так что если бы у меня была коллекция всех этих пластинок, особенно если бы все они были очень разными и как бы коллективно показывали искусство на протяжении многих лет, я думаю, это была бы очень красочная, красивая работа. Так что я уверен, что это определённо должно случиться в будущем».

SLIPKNOT Vinyl Box Set Is





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 328

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом