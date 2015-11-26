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SLIPKNOT работают над новой музыкой



Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в рамках недавнего интервью рассказал о том, чем сейчас занята группа:



«Сейчас интересное время. Мы собираемся написать какую-нибудь новую музыку. Так что за последнюю неделю мы просто хорошо проводили время, много ели и писали Божью музыку. Так что мы хорошо проводим время.



Так как сейчас у всех много свободного времени, мы решили использовать его, собравшись вместе, и заниматься тем, что мы, вероятно, делаем лучше всего, то есть сочинением музыки. Так что всё идёт хорошо, ведь нет никакого давления. Мы ничего не должны, мы делаем это, потому что хотим. И это было просто благословением, потому что может нагрянуть скука. И я знаю, что все мы в мире сходим с ума, так что нам очень повезло, что мы можем быть вместе и делать то, что любим больше всего».



Относительно того, будет ли тема коронавируса подниматься в текстах, он ответил, что ещё не разговаривал с Corey на этот счёт, и он не в курсе, какие именно темы он планирует затронуть в своих произведениях.













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