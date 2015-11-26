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Slipknot

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12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»

21 апр 2020 : 		 Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра

16 апр 2020 : 		 Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT
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SLIPKNOT работают над новой музыкой



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Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в рамках недавнего интервью рассказал о том, чем сейчас занята группа:

«Сейчас интересное время. Мы собираемся написать какую-нибудь новую музыку. Так что за последнюю неделю мы просто хорошо проводили время, много ели и писали Божью музыку. Так что мы хорошо проводим время.

Так как сейчас у всех много свободного времени, мы решили использовать его, собравшись вместе, и заниматься тем, что мы, вероятно, делаем лучше всего, то есть сочинением музыки. Так что всё идёт хорошо, ведь нет никакого давления. Мы ничего не должны, мы делаем это, потому что хотим. И это было просто благословением, потому что может нагрянуть скука. И я знаю, что все мы в мире сходим с ума, так что нам очень повезло, что мы можем быть вместе и делать то, что любим больше всего».

Относительно того, будет ли тема коронавируса подниматься в текстах, он ответил, что ещё не разговаривал с Corey на этот счёт, и он не в курсе, какие именно темы он планирует затронуть в своих произведениях.

SLIPKNOT Is Working On New Music:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


12 ноя 2020, 09:33		Это то понятно, зачем вставили рекламу их брендового алкоголя?


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