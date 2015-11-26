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Вокалист SLIPKNOT : «Три песни и всё»



Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor поделился информацией о работе над новой пластинкой:



«Надеялся все закончить на этой неделе. Но из-за этой х..и [COVID] мне еще осталось записать три песни. Остальное я уже записал, потому что я занимался этим между турами, я, черт возьму, просто зажег на них!»







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