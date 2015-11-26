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Slipknot

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19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион

27 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»

21 апр 2020 : 		 Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра

16 апр 2020 : 		 Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

25 мар 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT с женой работают над проектом

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT в студии Maida Vale

10 мар 2020 : 		 SLIPKNOT получили первое золото за сингл
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Сингл SLIPKNOT стал золотым



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SLIPKNOT получили золотую награду от RIAA за сингл "Unsainted", набравший 500 000 эквивалентных единиц.

SLIPKNOT








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Ingener


19 окт 2020, 12:37		Эх, когда я был молодой, Slipknot были другими. У них маразма не было и играли Nu Metal, сейчас - всё, сил хватает на попёрдывание на сцене, которое преподносят как музыку.

Red One


19 окт 2020, 13:13		Идеальная песня, шедевр

gravitgroove


19 окт 2020, 15:06		" играли Nu Metal, сейчас - всё, сил хватает на попёрдывание"
Это проблема любого стиля - опосение, хотя сам ню-метал радикально экстремальным и бескомпромисным был только на нескольких ранних релизах жанра, и даже не у тех. кто считается отцом основателем этого жанра в музыкальной прессе.


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