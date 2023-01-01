сегодня



Clown опять выбыл



M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) опубликовал следующее сообщение:



«Привет всей нашей армии поклонников. К сожалению, мне пришлось вернуться домой, чтобы побыть с женой в связи с ее состоянием здоровья. Спасибо за огромную поддержку на тех нескольких концертах, которые я смог провести. Мне очень жаль, что я не смогу принять участие в оставшихся концертах, мне очень этого хотелось. Как всегда, я крайне признателен вам за вашу огромную поддержку нашей семьи. Мы увидимся со всеми вами на наших выступлениях в июле. До скорой встречи и привет от SLIPKNOT».











+0 -0



просмотров: 173

