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Slipknot

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13 ноя 2018 : 		 Переиздание SLIPKNOT выйдет в декабре

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25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

19 окт 2018 : 		 COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы

16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

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Вокалист SLIPKNOT перенёс операцию на обоих коленях



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Corey Taylor'у сделали операцию на обоих коленях.

10 мая фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR опубликовал фотографию в Instagram, на которой он лежал в постели и улыбался в камеру, одетый в больничный халат и шапочку. Этот пот он снабдил следующей надписью:

«Операция на обоих коленях сегодня — скоро я буду стоить шесть миллионов долларов! До скорой встречи! #Bionic #leemajors»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ein schwein


11 май 2019, 13:18		судя по последнему фото, операция прошла неудачно


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