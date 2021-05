сегодня



Перкуссионист SLIPKNOT : «Я никогда не слышал такого Corey»



Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в рамках недавнего разговора с "Download: Reloaded" ответил на вопрос о том, каков новый материал коллектива:



«Я не собираюсь говорить о том, сколько песен мы сделали, потому что, честно говоря, я не могу. Но я могу просто сказать, что я очень доволен, и ребята очень довольны. Фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor находится на таком уровне звучания, которого я от него никогда не слышал, что вызывает у меня настоящие эмоции.



Была написана отличная музыка, и благодаря этому мой любимый певец на планете исполняет эти песни. И это первый раз, когда мы можем пойти в студию с законченными текстами. Когда я говорю "законченными", я имею в виду написанные, зафиксированные, но у него ещё будет время для того, чтобы воплотить то, что он хочет, для каждой отдельной темы. Так что они готовы настолько, насколько это возможно, пока он не появится.



Итак, мы в Лос-Анджелесе. Это всё, что я могу сказать на этот счёт. И мы делаем божественную музыку и, мы отрываемся по полной. Просто здорово быть рядом со всеми, и все находятся в самом лучшем настроении за всю нашу историю. Очень приятно быть с группой; очень приятно не испытывать стресс или беспокойство, а просто делать то, что мы делаем, потому что мы делаем это уже 20 лет. И люди, наконец, говорят: "Просто делай то, что хочешь делать". И это так необычно для нас, потому что, как правило, я говорю: "Нет. Это то, что мы собираемся делать, нравится вам это или нет". А сейчас всё из серии: "Делай что хочешь". И, блин, как приятно слышать это после стольких лет. Это прекрасно».



На вопрос о том, будут ли новые песни SLIPKNOT «отличаться по звучанию» от того, что группа делала в прошлом, Clown ответил:



«Я думаю, что все поймут и согласятся с тем, что мы как музыканты или художники, которыми мы являемся, всегда стремимся закрепить в себе определённое осознание. Поэтому мы всегда стремились к бесстрастности. Не специально, а чтобы иметь право полностью раскрыть себя.



Нам нечего никому доказывать — мы должны доказать это только самим себе. И я всегда считал, что наши фанаты, наша субкультура любят нас, потому что они могут нам доверять. Им может не нравиться то, что мы выбираем, но они говорят: "По крайней мере, ты решил так, и мы поддержим твой выбор, потому что ты думал об этом".



Итак, изменилась ли музыка? Музыка всегда разная. Я хочу создавать разные полотна. Я не хочу создавать одну и ту же вещь. Знакомые образы — это хорошо, но воссоздавать одно и то же — нет, это не наш вариант.



Так что в отношении этого альбома я могу сказать следующее: я считаю, что этот альбом — последний для реализации права на то, что мы ищем. Я думаю, что на этом диске мы овладеваем этим. И на мой взгляд, всё происходит очень легко. Это вызывает доверие.



Вы можете себе представить, SLIPKNOT начинались как нечто незначительное, как ноль, а потом ожидания от нас достигли миллиона процентов. И это не те ожидания, которые мы возлагаем на себя, это ожидания всего мира. Поэтому мы должны сохранять ясный ум в отношении того, что мы пытаемся сделать, и не зацикливаться ни на чём и ни на ком другом.



Я полагаю, что песни, которые люди действительно любят у SLIPKNOT, мы называем "что-то с чем-то". Это такие песни как "Surfacing". Мы ласково называем их "barn burners". Возможно, это то, что понравится основной массе, но мы делаем это как бы во сне. И если бы мы следовали только этой формуле SLIPKNOT, этому рецепту, что-то бы в итоге было бы потеряно.



Так что я могу сказать, что я верю, что эта подборка песен, во что бы она ни вылилась в рамках альбома, я действительно верю, что это будет финальная — не попытка, а последний мазок мыслительного процесса, который мы на самом деле начали... Мы с Jim'ом [Root'ом, гитаристом SLIPKNOT] много говорили об этом. Мы впервые начали думать об этом на альбоме "Vol. 3" [2004], а затем стали развивать эту мысль: мы с Jim'ом сумели подхватить мысль, создав [неизданный альбом SLIPKNOT] "Look Outside Your Window"; для нас с ним это был ещё один путь к совместной работе. И тогда каждому из нас есть что сказать. И я верю, что это будет последний раз, когда нам придётся переживать, что мы должны что-то сказать. И это восхитительно. Потому что кто знает, что будет в будущем?



Так что, они разные? Они все разные. Но это SLIPKNOT. Мы ищем свою душу, поэтому мы верим, что вам это понравится, потому что мы любим то, что делаем, и что получалось. Так что они все разные. Но я скажу вам так: я никогда не слышал Corey Taylor'а таким, как сейчас, — я просто никогда не слышал его таким. Я ощущаю, что круг замкнулся. Мне кажется, что мы отдаём дань уважения всему, что мы любили, когда росли. Я слышу так много из того, на чём я вырос, но это исполняет мой любимый певец. Я не могу сказать: "О, ты похож на того или на этого". Я чувствую себя ребёнком, который тайком пьёт пиво на концерте KISS или что-то в этом роде. Мне 14, 18, неважно... Не будем говорить "тайком". Скажем, мне 21 год, и я иду на концерт KISS в 21 год и пью пиво. И я действительно чувствую себя так сейчас. Мне так весело быть с ребятами и просто заниматься творчеством. Мы такие спокойные и расслабленные, потому что мы так многому научились за нашу жизнь».













