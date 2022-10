сегодня



Вокалист SLIPKNOT: «Мы отказываемся быть ограниченными в своём воображении»



В рамках недавней беседы c Kerrang! Radio Corey Taylor ответил на вопрос о том, что, по его мнению, в последнем альбоме группы, "The End, So Far", вызвало такой резонанс среди поклонников SLIPKNOT:



«Я думаю, всё потому, что мы отказываемся повторять себя — мы никогда этого не делали. Я к тому, что сходство с нашими предыдущими альбомами, безусловно, есть, но мы никогда не хотели бы, скажем так, возвращаться на ту же выжженную землю. Нам нравится бросать вызов самим себе. Потому что мы знаем, что если мы бросим вызов себе, это бросит вызов слушателю, и это поможет им расширить свои горизонты, когда дело доходит до музыки, которую мы выпускаем.



Вы не можете просто ожидать, что слушатели сами доберутся до вас, вы должны вести их за собой. И мы продолжаем расширять границы и перекраивать карту в отношении того, что значит музыка SLIPKNOT, потому что она имеет очень разное значение для многих людей, и это хорошо. Если она имеет только одно значение, а ты пытаешься расширить свои границы, ты далеко не уйдёшь. Но поскольку мы с самого первого дня начали расширять границы и менять ландшафт для себя и для слушателей, теперь, если вы спросите у группы людей, что для них значит музыка SLIPKNOT, вы получите очень разнообразные мнения, потому что она для многих людей означает совершенно разные и отличающиеся друг от друга понятия. В нашей группе есть много замечательного, что нравится разным людям, — от тяжести таких песен, как "The Dying Song" и "Hivemind", до атмосферных вещей, таких как "Adderall" и "Finale". Мы отказываемся быть ограниченными в своём воображении. Наше воображение зашкаливает, поэтому мы возьмём вас с собой — пинками и чёртовыми криками, если понадобится, — и мы сделаем всё по-своему».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 235