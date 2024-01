сегодня



Наследники Джоуи Джордисона подали иск против SLIPKNOT



Как сообщает TMZ, наследники Джоуи Джордисона подали иск против SLIPKNOT, обвиняя группу в том, что она нажилась на его смерти после того, как десять лет назад "внезапно" выгнала барабанщика из группы по электронной почте.



В иске, который был подан еще в июне прошлого года компанией Steamroller, LLC, правопреемником Джордисона, говорится, что SLIPKNOT не вернули "по меньшей мере 22 предмета", принадлежавших барабанщику, после того как "пообещали вернуть все вещи Джордисона".



В жалобе Steamroller обвиняет участников SLIPKNOT Corey Taylor и Michael Shawn "Clown" Crahan и связанные с ними компании в том, что они не вернули "музыкальные инструменты, оборудование и гардероб", принадлежавшие Джоуи. Steamroller также утверждает, что SLIPKNOT включили эти предметы "в передвижной музей SLIPKNOT под названием Knotfest и нажились на преданной фан-базе Джордисона".



«После того как в 2013 году Джордисона неожиданно выкинули из SLIPKNOT, Taylor и Crahan в письменном соглашении недвусмысленно пообещали вернуть все вещи Джордисона в обмен на обещание Джордисона снять определенные претензии к ним. Соглашение содержало неисключительный список широких категорий предметов, которые, как утверждали Taylor и Crahan, находились в их владении и которые они вернут Джордисону. Taylor и Crahan якобы выполнили условия соглашения, вернув Джордисону некоторые предметы, но, не уведомив об этом самого Джоуи, они подписали соглашение, не намереваясь выполнять свои обязательства по нему, и сознательно скрыли от Джордисона, что у них есть множество других предметов, принадлежащих Джордисону, которые они ему так и не вернули».



Согласно иску, Джордисон, вместе с Crahan и Полом Греем, создали SLIPKNOT в 1995 году. В 1999 году участники группы SLIPKNOT Крэхан, Грэй, Тейлор и Джордисон заключили партнерское соглашение и образовали Slipknot Partnership. В 2010 году Джордисон начал испытывать симптомы, которые позже были диагностированы как острый поперечный миелит. Неврологическое заболевание прогрессировало до такой степени, что Джордисон потерял возможность пользоваться левой ногой. В 2013 году, когда состояние здоровья Джордисона прогрессировало, Crahan и Taylor "внезапно выгнали Джордисона из SLIPKNOT посредством электронной почты", утверждается в иске. "Безжалостное увольнение Джордисона и прочие случаи жестокого обращения с ним со стороны Crahan и Taylor широко освещались и критиковались поклонниками группы. С 1990-х годов Джордисон посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать SLIPKNOT сенсацией в металле, от чего Crahan и Taylor получали огромные прибыли. Не было никакого смысла в том, чтобы Crahan и Taylor относились к Джордисону с таким пренебрежением, особенно в свете ухудшающегося здоровья Джордисона".



В 2015 году Джордисон, с одной стороны, и Slipknot Partnership, Slipknot, Inc, Crahan и Taylor, с другой, заключили соглашение об отступных, чтобы выкупить долю Джордисона в Slipknot Partnership. Соглашение об отступных требовало от Crahan и Taylor "незамедлительно после полного исполнения соглашения об отступных" вернуть Jordison "любое имущество, включая музыкальное оборудование, принадлежащее Jordison, "которое сейчас находится во владении Crahan'a и Taylor'a".



Далее в иске Taylor и Crahan обвиняются в своих действиях в течение нескольких месяцев после трагической кончины Джордисона в июле 2021 года в возрасте 46 лет.



«В то время как семья, друзья и поклонники оплакивали потерю легендарного барабанщика, ни один из участников группы не выразил соболезнования семье Джордисона после его кончины. Вместо этого Taylor и Crahan бессердечно пытались нажиться на смерти Джордисона. SLIPKNOT выпустили новый альбом в 2022 году под названием "The End, So Far". Фанатские рецензии на этот альбом редко упускают возможность посетовать на отсутствие Джордисона. Taylor и Crahan бездушно использовали смерть Джордисона в качестве маркетинга для своего нового альбома. Taylor публично посвятил "The End, So Far" Джордисону, заявив, что осознание смерти Джордисона "подкралось" к нему во время создания альбома. Taylor даже признал, что они с Crahan'ом плохо отзывались о Джордисоне в интервью, и добавил, что "надеялись помириться с ним, и это один из тех случаев, который говорит вам: что бы вы ни делали, делайте это сейчас, потому что вы никогда не знаете, когда потеряете кого-то". Хуже всего то, что Taylor и Crahan публично солгали поклонникам, что они связались с семьей Джордисона, чтобы узнать, как дела, и выразить свои соболезнования и любовь к Джордисону в связи с его кончиной. Это было полнейшей брехней, и семья Джордисона была глубоко расстроена, прочитав такую вопиющую ложь в Интернете. Очевидно, что Taylor и Crahan на самом деле не беспокоились ни о Джордисоне, ни о его семье; их интересовало только привлечение внимания общественности и продажи нового альбома».



Согласно жалобе, Taylor и Crahan "продолжают наживаться на смерти Джордисона и его скорбящих фанатах и по сей день, выставляя вещи Джордисона в передвижном музее SLIPKNOT под названием Knotfest. В течение нескольких лет музей совершил множество гастрольных поездок, и [Taylor и Crahan] извлекли огромную выгоду из готовности фанатов Джордисона платить за вход, чтобы лично увидеть культовые вещи Джордисона».



После подачи иска юридическая команда SLIPKNOT ответила на него через судебные документы и попросила отклонить иск, заявив: «Ответчики в целом отрицают все утверждения и предполагаемые претензии, изложенные в Первой дополненной жалобе истца, а также отрицают, что истец имеет право на какую-либо юридическую компенсацию».







