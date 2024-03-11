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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Slipknot

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|||| сегодня

SLIPKNOT репетируют



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SLIPKNOT опубликовали фотографию брошенных барабанных палочек в своем аккаунте и подписали ее — Репетируем!

Несмотря на то, что имя барабанщика никак не называлось, фанаты предположили, что фирма Promark может указывать на бывшего участника SEPULTURA Eloy Casagrande.






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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11 мар 2024
M
Mistis
Получается круг все же замкнулся ?))))
Like!3
11 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
Mistis, какой круг? Если ты про тот, в котором Клоун отсосал сам себе, то это уже давно случилось.
Like!4
11 мар 2024
xRReth
Интересно какую маску Элою наденут.
И как он будет выглядеть в целом
11 мар 2024
Mister
xRReth, будет прикольно, если будет что-то этническое бразильское
Like!3
11 мар 2024
gravitgroove
xRReth, недоврльное лицо Киссера, конечно же.
Like!2
11 мар 2024
ChatGPT
xRReth, гачи маску, мечта
11 мар 2024
ChatGPT
Манджини!

просмотров: 966

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