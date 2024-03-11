сегодня



SLIPKNOT репетируют



SLIPKNOT опубликовали фотографию брошенных барабанных палочек в своем аккаунте и подписали ее — Репетируем!



Несмотря на то, что имя барабанщика никак не называлось, фанаты предположили, что фирма Promark может указывать на бывшего участника SEPULTURA Eloy Casagrande.











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