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*XXV — бабка ягодка опять! 53
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Slipknot

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12 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

3 апр 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

25 фев 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»

2 фев 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

7 янв 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND

5 янв 2023 : 		 SLIPKNOT о туре по Латинской Америке

4 янв 2023 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»

3 янв 2023 : 		 SLIPKNOT на хэндпане

18 дек 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Концерты дают чёткое представление о том, кто мы такие»

17 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

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18 ноя 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов

17 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о драках с Sid'ом

15 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT предупреждает о потере слуха

10 ноя 2022 : 		 SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...

23 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы отказываемся быть ограниченными в своём воображении»

10 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Джордисоном

9 окт 2022 : 		 SLIPKNOT стали первыми в Великобритании

6 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»

4 окт 2022 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о смерти дочери

3 окт 2022 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Противно видеть, как RAGE AGAINST THE MACHINE сдали назад»

1 окт 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания

6 сен 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о названии нового альбома

5 сен 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT назван лучшим...

1 сен 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT
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Видео полного выступления SLIPKNOT



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Видео полного выступления SLIPKNOT, состоявшегося первого и второго апреля в рамках Knotfest Japan 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Disasterpiece"
"Wait and Bleed"
"All Out Life"
"Sulfur"
"Before I Forget"
"The Dying Song (Time to Sing)"
"Dead Memories"
"Unsainted"
"The Heretic Anthem"
"Psychosocial"
"Duality"
"Custer"
"Spit It Out"

Бис:
"People = Shit"
"Surfacing"

SLIPKNOT - Fan-Filmed Video Of Entire Knotfest Japan 2023 - Day 1 And Day 2 Shows Streaming




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