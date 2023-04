сегодня



Видео полного выступления SLIPKNOT



Видео полного выступления SLIPKNOT, состоявшегося первого и второго апреля в рамках Knotfest Japan 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Disasterpiece"

"Wait and Bleed"

"All Out Life"

"Sulfur"

"Before I Forget"

"The Dying Song (Time to Sing)"

"Dead Memories"

"Unsainted"

"The Heretic Anthem"

"Psychosocial"

"Duality"

"Custer"

"Spit It Out"



Бис:

"People = Shit"

"Surfacing"







+1 -0



просмотров: 343