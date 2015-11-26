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Slipknot

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Новая песня SLIPKNOT



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"The Chapeltown Rag", новая песня группы SLIPKNOT, доступна для прослушивания ниже. Продюсером материала был Joe Baressi, ранее работавший с AVENGED SEVENFOLD, QUEENS OF THE STONE AGE, CHEVELLE и другими.

Hear SLIPKNOT's New Single 'The Chapeltown Rag'





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Prog


5 ноя 2021, 17:46		Каша и вата от мазафакеров.

Lord Iscariah


5 ноя 2021, 17:58		Припев вообще провальный, как и песня в целом.

ElectricRetard


5 ноя 2021, 18:05		Да, чот такое себе прям. Уж тем более как сингл.

matthew3833


5 ноя 2021, 18:21		Не впечатлило совсем.

Red One


5 ноя 2021, 18:24		Обычный дэт-метал, если б его записала жанровая группа - те же люди сверху важно причмокивали бы. Ну или сдержанно проигнорили.

Petrovich Sexyy


5 ноя 2021, 18:31		"Обычный дэт-метал"


Кажется, я очень давно не слушал дэт-метал.

Там, кстати, намедни Лимп Бизкит выпустили довольно отстойный грайндкор.

Jotun


5 ноя 2021, 18:42		Какой же это дэт-метал? Абсолютно очевидно, что здесь имеем типичный пост-прогрессивный психоделик техникал кибертранс-копрограйнд с элементами мелодичного фолк-бардкора.

ElectricRetard


5 ноя 2021, 19:06		>Там, кстати, намедни Лимп Бизкит выпустили довольно отстойный грайндкор.
lol

gravitgroove


5 ноя 2021, 19:38		Стpанные у меня чувства от этого тpэка. С одной стоpoны - есть то, чего уже давно не наблюдалось аж 20 лет, с дpугой стоpoны - тут есть то, что для меня похоpoнило эту гpуппу - вылизанный, потеpявший "pжавчину" саунд и никак не коллеpиpующие с остальной частью пpипевы. Хотя надо отдать гpуппе должное, ибо в этот pаз это не так уныло-слащаво, как было на пpедыдущих альбомах StoneSour под вывеской Slipknot. В этот pаз Slipknot все же больше ощутим, пусть и VOL.3 с попыткой pеабилитации в Iowa.

WahrandPhain


5 ноя 2021, 19:40		Самое главное - эту музыку можно легко втроем валить, там ровно 2/3 группы лишнего народу. Также непонятная аудитория - людям за 30 и более они нахуй не всрались, все те кто их слушали давно позврослели и открыли для себя всяких мастодонов и прочий арткор с прогами и более интересные формы ню. Молодым людям оно тоже не нужно.

Hellg


5 ноя 2021, 21:51		Red One имеет в виду, что если бы сингл выпустила какая-нибудь обычная дэт-металлическая группа, то люди прокомментировавшие выше похвалили бы, ну или сдержанно промолчали.

Но на мой взгляд, песня всё равно плохая. Как манная каша - жидкая, с комочками.


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