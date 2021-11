сегодня



Новая песня SLIPKNOT



"The Chapeltown Rag", новая песня группы SLIPKNOT, доступна для прослушивания ниже. Продюсером материала был Joe Baressi, ранее работавший с AVENGED SEVENFOLD, QUEENS OF THE STONE AGE, CHEVELLE и другими.













