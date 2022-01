сегодня



Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году



Corey Taylor в недавнем твитте сообщил, что новая пластинка группы будет выпущена в этом году.



«Большие планы на 2022: новости о "Zombie Versus Ninja", альбом SK, секретные планы "возвращения домой" и все такое. Держите руку на пульсе! 'Hold On To Your Butts'- Franklin D. Roosevelt»













