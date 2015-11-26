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Барабанщик SLIPKNOT : «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»



В рамках недавней беседы с WSOU барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg ответил на вопрос, использовала ли группа коронапаузу для того, чтобы заняться творчеством:



«Короткий ответ — да, но я не могу об этом говорить. Это уже говорилось ранее, и я без проблем повторяю, что мы все творческие люди, и когда у вас есть такие творческие единицы, как у SLIPKNOT, время простоя — этого просто не существует. Нам необходимо время для того, чтобы перезарядиться, — мы перезаряжаемся. И в группе есть поговорка, что "если выключено, то выключено". И мы уважаем этот подход: "если выключено, то выключено" — это значит, что я не буду отвечать на твои звонки, я не буду отвечать на твои смс. Всё "Выключено". Но наступает определённый момент, когда это творческое чудовище, которое, как я полагаю, есть внутри всех нас, просыпается после какого-то момента. И ты словно думаешь: "Ладно, я был вне туров какое-то время, и у меня и правда появляется творческий зуд". И у всех нас есть этот инстинкт. Учитывайте это. Кое-что произошло. Но я ничего не раскрою, кроме того, что считаю, что мы все очень взволнованы тем, что у нас есть время сосредоточиться на творчестве. Так что посмотрим, что из этого получится. Но думаю, что мы очень рады возможности использовать год в таком плане».













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