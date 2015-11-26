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Slipknot

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8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок

29 май 2020 : 		 Стрим от SLIPKNOT

29 май 2020 : 		 SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома

26 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома

25 май 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим

14 май 2020 : 		 SLIPKNOT отменили летний тур

13 май 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов

8 май 2020 : 		 Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике

28 апр 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион
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|||| сегодня

Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»



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В рамках недавней беседы с WSOU барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg ответил на вопрос, использовала ли группа коронапаузу для того, чтобы заняться творчеством:

«Короткий ответ — да, но я не могу об этом говорить. Это уже говорилось ранее, и я без проблем повторяю, что мы все творческие люди, и когда у вас есть такие творческие единицы, как у SLIPKNOT, время простоя — этого просто не существует. Нам необходимо время для того, чтобы перезарядиться, — мы перезаряжаемся. И в группе есть поговорка, что "если выключено, то выключено". И мы уважаем этот подход: "если выключено, то выключено" — это значит, что я не буду отвечать на твои звонки, я не буду отвечать на твои смс. Всё "Выключено". Но наступает определённый момент, когда это творческое чудовище, которое, как я полагаю, есть внутри всех нас, просыпается после какого-то момента. И ты словно думаешь: "Ладно, я был вне туров какое-то время, и у меня и правда появляется творческий зуд". И у всех нас есть этот инстинкт. Учитывайте это. Кое-что произошло. Но я ничего не раскрою, кроме того, что считаю, что мы все очень взволнованы тем, что у нас есть время сосредоточиться на творчестве. Так что посмотрим, что из этого получится. Но думаю, что мы очень рады возможности использовать год в таком плане».

JAY WEINBERG On New SLIPKNOT Music:





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