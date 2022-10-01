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*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Slipknot

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|||| 1 окт 2022

Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания



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SLIPKNOT опубликовали визуальный ряд к каждой композиции из нового альбома The End, So Far:

“Adderall”
“The Dying Song (Time To Sing)”
“The Chapeltown Rag”
“Yen”
“Hivemind”
“Warranty”
“Medicine For The Dead”
“Acidic”
“Heirloom”
“H377”
“De Sade”
“Finale”

SLIPKNOT Release The End, So Far Album; Individual Track Visualizers Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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1 окт 2022
ZzergRusher
Ну и где же все господа эстеты?)

P.S. Альбом понравился
Like!1
1 окт 2022
грозакоммунистов
В целом альбом хороший. Даже поруганная "The Dying Song (Time To Sing)" заиграла новыми красками и как по мне не попсовей "wait and bleed". "Yen" и "De sade" для меня фавориты.
Но какая же всратая "Adderall". Дело даже не в трип-манере, а в абсолютной "третичности" первого трека, который слушать не понятно зачем в контексте альбома и всего slipknot.
Like!1
2 окт 2022
ElectricRetard
грозакоммунистов, >и как по мне не попсовей "wait and bleed"
Ам, и что? Причем тут попсовость. Wait and Bleed отличная песня. Одна из эталонных в плане "попсовый тяжелый митол". А Dying Song это какие-то вялые потуги, как и весь альбом.
1 окт 2022
Corpsegrinder04
Нормально слушается. При желании можно даже мастурбнуть. Так что зачёт. По поводу первой песни согласен - хуетень.
  Dislike!1
1 окт 2022
R
Red One
Самый плохой альбом Слипов. Единственная песня тянет на филер с предыдущих - H337, остальное - вымученный кал.
Like!3
2 окт 2022
M
Mad Katz
Уважаемые фанаты, проясните посильно, чем эта вторма вас цепляет? Вроде голимное муз. пту (Беркли(?)) коих мегатонны в штатах, нет?
Like!2  Dislike!1

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