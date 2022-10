1 окт 2022



Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания



SLIPKNOT опубликовали визуальный ряд к каждой композиции из нового альбома The End, So Far:



“Adderall”

“The Dying Song (Time To Sing)”

“The Chapeltown Rag”

“Yen”

“Hivemind”

“Warranty”

“Medicine For The Dead”

“Acidic”

“Heirloom”

“H377”

“De Sade”

“Finale”







