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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 30
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 21
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
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Slipknot

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Перкуссионист SLIPKNOT о новой музыке



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В недавнем интервью Knotfest Australia, перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn Crahan коснулся темы увольнения Jay Weinberg'a:

«Я очень вдохновлен мыслью о новом барабанщике. Для этого есть много причин. Это не должно смущать. Неважно, как выглядит ситуация. Если вы не в группе и не понимаете - нет никаких обид; их никогда и не было. Мы просто шли своим путем. Ничего плохого не было. Это все, что я могу сказать.

Что я могу сказать, так это то, что SLIPKNOT решили двигаться дальше, и мы это сделали. И я очень рад тому, что мы сделали. И мы усердно работаем. Будет новая музыка, будут новые маски, будут новые люди, будут новые идеи, празднование 25-летнего юбилея. Я думаю, что будет несколько шоу. Это может быть 200 человек, 500 человек, 700 человек, 2 000 человек».

Что касается того, как SLIPKNOT планируют выпускать новую музыку, он ответил:

«Я бы не стал рассматривать все как новую музыку, как на новый альбом альбом и тому подобное. Я полагаю, мы собираемся хорошенько порезвиться. Я не знаю, что именно мы хотим сделать. Я знаю, что мы просто хотим делать то, что хотим. Так что, как бы это ни произошло, это произойдет. Мы не собираемся форсировать события и лепить что-то ненужное, но я скажу вам, что сейчас мы отлично проводим время. Происходит что-то по-настоящему волшебное.

Все в SLIPKNOT должно случиться. Так что, когда это происходит, и ты проливаешь слезу и улыбаешься, это здорово, чувак. Приятно испытывать хорошие чувства в этой реальности. Так что мы всегда хотим, чтобы у всех были хорошие эмоции!»




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