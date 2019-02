сегодня



Фронтмен SLIPKNOT /STONE SOUR сотрудничает с британским рэпером



Фронтмен SLIPKNOT/STONE SOUR Corey Taylor, судя по всему, сотрудничает с британским рэпером Kid'ом Bookie, и всё началось с того, что Kid Bookie написал сообщение Taylor'у в Twitter'е.



По сообщению The Pulse Of Radio, 30 января Kid Bookie написал в своём аккаунте в Twitter'e, что песня SLIPKNOT "Wait And Bleed" была столь же культовой, как и композиция SYSTEM OF A DOWN "Chop Suey!" Позже в тот же день Bookie написал в Твиттере напрямую Taylor'у: «@CoreyTaylorRock, я должен поработать с тобой, прежде чем мы оба покинем эту землю».



Taylor ответил пару часов спустя: «Давай поговорим, мой друг».



5 февраля Bookie написал новое сообщение: «Люди на Земле и за её пределами, у меня и @CoreyTaylorRock скоро появится ОЧЕНЬ особенная музыка. Вот так, хорошего дня».





























