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Slipknot

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22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

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Фронтмен SLIPKNOT/STONE SOUR сотрудничает с британским рэпером



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Фронтмен SLIPKNOT/STONE SOUR Corey Taylor, судя по всему, сотрудничает с британским рэпером Kid'ом Bookie, и всё началось с того, что Kid Bookie написал сообщение Taylor'у в Twitter'е.

По сообщению The Pulse Of Radio, 30 января Kid Bookie написал в своём аккаунте в Twitter'e, что песня SLIPKNOT "Wait And Bleed" была столь же культовой, как и композиция SYSTEM OF A DOWN "Chop Suey!" Позже в тот же день Bookie написал в Твиттере напрямую Taylor'у: «@CoreyTaylorRock, я должен поработать с тобой, прежде чем мы оба покинем эту землю».

Taylor ответил пару часов спустя: «Давай поговорим, мой друг».

5 февраля Bookie написал новое сообщение: «Люди на Земле и за её пределами, у меня и @CoreyTaylorRock скоро появится ОЧЕНЬ особенная музыка. Вот так, хорошего дня».



COREY TAYLOR Collaborating With U.K. Rapper KID BOOKIE











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ВоваУпоров


8 фев 2019, 13:58		Вежливые такие

grgr


8 фев 2019, 17:04		Совсем ебанулся.


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