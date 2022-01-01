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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 13
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Slipknot

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Барабанщик SLIPKNOT: «Концерты дают чёткое представление о том, кто мы такие»



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Барабанщик SLIPKNOT Jay Weinberg с The Sound Lab обсудил эволюцию звучания группы:

«Я полагаю, что с возрастом менталитет и подход к сочинению песен и их созданию в студии, а также к попыткам погрузиться в музыку настолько, насколько это возможно, безусловно, меняется. Это моя третья пластинка с группой, и за эти годы, после почти 10 лет пребывания в коллективе, я однозначно понял, что живые выступления являются основой того, чем мы занимаемся. Я вспоминаю, как мы записывали альбом 2014 года ".5: The Gray Chapter", что является невероятной злой иронией, потому что мы записали альбом, не отыграв ни одного совместного концерта, потому что очень многое из того, что мы делаем, происходит на сцене, — это влияет практически на все. И это определённо влияет на альбом. Я уверен, что с возрастом вкусы и вдохновение меняются и развиваются, хотя то, что мне нравилось в детстве, всё ещё, я уверен, находит своё отражение в моём собственном вкладе в нашу музыку. Наверное, так происходит со многими из нас. Но существуют разные идеи, которые хочется выразить, потому что через столько лет ты становишься человеком, и у тебя есть жизненный опыт, из которого можно черпать вдохновение. Так что менталитет, возможно, остаётся тем же самым, мы хотим выложиться на сто процентов, но подход и конечный результат, я уверен, меняются по мере того, как вы становитесь немного старше. Вы хотите делать нечто новое, вы не хотите делать то же самое, что делали 10 лет назад, — или 20 лет назад, если говорить о парнях из группы. Так что это всегда постоянное развитие, как и должно быть, и это совершенно нормально».




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