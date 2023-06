сегодня



Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»



Corey Taylor в рамках визита в программу "THAT Rocks!", ведущими которой являются Eddie Trunk, Jim Florentine и Don Jamieson, ответил на вопрос о том, почему альбом "The End, So Far" не встретил большого одобрения у поклонников:



«Честно говоря, с первого дня существования я постоянно об этом говорю. Мы никогда не были группой, которая пытается угодить публике. И я считаю, что это одна из причин, почему наши поклонники остаются с нами так долго. Определённо бывали времена, когда некоторые альбомы, некоторые части альбомов не нравились людям. Но в большинстве своём в целом они им очень нравились. И нам повезло в том плане, что мы отвечали: "Ну хорошо, потому что это именно то, что мы для вас сочинили".



Вы можете зайти в интернет, написать в твиттере, написать пост и сделать глупые видео с обзорами, где люди говорят: "Вот здесь SLIPKNOT свернули не туда". И всё это прекрасно и здорово. Мы никогда такого не смотрели и не будем смотреть. Когда дело доходит до музыки и искусства, мы делаем то, что хотим, и всегда так делали.



Я говорил это с самого первого дня: "Я делаю музыку для себя, а потом делюсь ею с людьми". Вот и всё. Я не пытаюсь придерживаться определённого стиля. Я к тому, что, безусловно, есть определённые направления, в которых мы хотим играть, иначе мы бы просто не стали записывать эту музыку. Но когда дело доходит до расширения границ, раздвигания рамок и, честно говоря, расширения палитры, с которой мы работаем, зачем нам придерживаться стиля? Хотите вертеть колёсами в этой грязи — вперёд в музыкальном плане. Мы будем делать то, что идёт от сердца. Может быть, есть вещи, которые я бы не написал, но когда я их слышу, я понимаю: "Я могу что-то с этим сделать". И в этом вся прелесть SLIPKNOT — в том, что ты никогда не знаешь, что получится. И я думаю, что когда люди вспомнили об этом, они все заткнулись [смеётся]».







+1 -3



просмотров: 217