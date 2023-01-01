Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 9
*Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!» 8
*Новое видео HYPOCRISY 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



14 июн 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»

9 июн 2023 : 		 Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания

8 июн 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT расстались с клавишником

8 июн 2023 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN не поедет в тур SLIPKNOT

7 июн 2023 : 		 Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист

4 июн 2023 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»

22 май 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»

20 май 2023 : 		 SLIPKNOT могут снизить туровую активность

12 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

3 апр 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

25 фев 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»

2 фев 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

7 янв 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND

5 янв 2023 : 		 SLIPKNOT о туре по Латинской Америке

4 янв 2023 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»

3 янв 2023 : 		 SLIPKNOT на хэндпане

18 дек 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Концерты дают чёткое представление о том, кто мы такие»

17 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

29 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"

18 ноя 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов

17 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о драках с Sid'ом

15 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT предупреждает о потере слуха

10 ноя 2022 : 		 SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»



zoom
Corey Taylor в рамках визита в программу "THAT Rocks!", ведущими которой являются Eddie Trunk, Jim Florentine и Don Jamieson, ответил на вопрос о том, почему альбом "The End, So Far" не встретил большого одобрения у поклонников:

«Честно говоря, с первого дня существования я постоянно об этом говорю. Мы никогда не были группой, которая пытается угодить публике. И я считаю, что это одна из причин, почему наши поклонники остаются с нами так долго. Определённо бывали времена, когда некоторые альбомы, некоторые части альбомов не нравились людям. Но в большинстве своём в целом они им очень нравились. И нам повезло в том плане, что мы отвечали: "Ну хорошо, потому что это именно то, что мы для вас сочинили".

Вы можете зайти в интернет, написать в твиттере, написать пост и сделать глупые видео с обзорами, где люди говорят: "Вот здесь SLIPKNOT свернули не туда". И всё это прекрасно и здорово. Мы никогда такого не смотрели и не будем смотреть. Когда дело доходит до музыки и искусства, мы делаем то, что хотим, и всегда так делали.

Я говорил это с самого первого дня: "Я делаю музыку для себя, а потом делюсь ею с людьми". Вот и всё. Я не пытаюсь придерживаться определённого стиля. Я к тому, что, безусловно, есть определённые направления, в которых мы хотим играть, иначе мы бы просто не стали записывать эту музыку. Но когда дело доходит до расширения границ, раздвигания рамок и, честно говоря, расширения палитры, с которой мы работаем, зачем нам придерживаться стиля? Хотите вертеть колёсами в этой грязи — вперёд в музыкальном плане. Мы будем делать то, что идёт от сердца. Может быть, есть вещи, которые я бы не написал, но когда я их слышу, я понимаю: "Я могу что-то с этим сделать". И в этом вся прелесть SLIPKNOT — в том, что ты никогда не знаешь, что получится. И я думаю, что когда люди вспомнили об этом, они все заткнулись [смеётся]».




Like!+1Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 217

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом