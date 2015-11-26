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Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал



Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в рамках серии интервью по случаю выпуска фирменного виски группы отвечал и на вопросы о творчестве коллектива. Так, в частности, на вопрос о движении вперёд в делах SLIPKNOT он сказал следующее:



«Что касается меня, я провожу много времени, наблюдая за обществом, слушая общество, прислушиваясь к улицам, глядя на небо, наблюдая за людьми, разговаривающими по телефону, наблюдая за людьми за ужином, собирая маленькие кусочки информации отовсюду. И когда вы делаете это, вы не делаете это специально, вы просто как бы маскируете действия, и вещи начинают сами соединяться друг с другом. Но если вы будете заставлять их, то не сможете заставить их соединиться друг с другом. Однако если просто открыть глаза, обратить внимание и понять, где ты находишься и, возможно, во что ты ввязываешься, то это может стать альбомом через год. Но направление — это всегда то, что происходит с ритмом мира, то, что происходит со всеми. И обычно это проходит через меня и каким-то образом попадает в более широкое окружение, а затем подключается больше людей, и тогда направление начинает раскрываться. Но ты никогда не можешь просто проснуться и признаться себе, что всё пойдёт по одному пути, потому что в этом участвует так много людей, и ты хочешь, чтобы все были вовлечены, ты хочешь знать мнение каждого, ты хочешь, чтобы это было прекрасно для каждого. Поэтому режиссура, особенно на сцене, даже маски, даже музыка — мы относимся к этому, наверное, наиболее серьёзно, совершенно серьёзно. Никогда не знаешь, куда приведёт то или иное направление. Сейчас мы сочиняем, и я все ещё пытаюсь соединить точки между песнями и понять, куда мы движемся; просто это ещё не дошло до нас. У нас есть план, но все точки ещё не соединились друг с другом, чтобы указать направление движения».







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