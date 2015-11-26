Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 72
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 63
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 36
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 29
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN

18 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE

11 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»

9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал



*
zoom
*
* *
Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в рамках серии интервью по случаю выпуска фирменного виски группы отвечал и на вопросы о творчестве коллектива. Так, в частности, на вопрос о движении вперёд в делах SLIPKNOT он сказал следующее:

«Что касается меня, я провожу много времени, наблюдая за обществом, слушая общество, прислушиваясь к улицам, глядя на небо, наблюдая за людьми, разговаривающими по телефону, наблюдая за людьми за ужином, собирая маленькие кусочки информации отовсюду. И когда вы делаете это, вы не делаете это специально, вы просто как бы маскируете действия, и вещи начинают сами соединяться друг с другом. Но если вы будете заставлять их, то не сможете заставить их соединиться друг с другом. Однако если просто открыть глаза, обратить внимание и понять, где ты находишься и, возможно, во что ты ввязываешься, то это может стать альбомом через год. Но направление — это всегда то, что происходит с ритмом мира, то, что происходит со всеми. И обычно это проходит через меня и каким-то образом попадает в более широкое окружение, а затем подключается больше людей, и тогда направление начинает раскрываться. Но ты никогда не можешь просто проснуться и признаться себе, что всё пойдёт по одному пути, потому что в этом участвует так много людей, и ты хочешь, чтобы все были вовлечены, ты хочешь знать мнение каждого, ты хочешь, чтобы это было прекрасно для каждого. Поэтому режиссура, особенно на сцене, даже маски, даже музыка — мы относимся к этому, наверное, наиболее серьёзно, совершенно серьёзно. Никогда не знаешь, куда приведёт то или иное направление. Сейчас мы сочиняем, и я все ещё пытаюсь соединить точки между песнями и понять, куда мы движемся; просто это ещё не дошло до нас. У нас есть план, но все точки ещё не соединились друг с другом, чтобы указать направление движения».

SLIPKNOT





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 100

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом