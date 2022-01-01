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Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»



В рамках недавней беседы у Corey Tayllor'a спросили, повлиял ли факт смерти Джоуи Джордисона на материал нового альбома SLIPKNOT, на что он ответил:



«Это совершенно точно проникло в нашу пластинку, потому что всё случилось, когда мы работали над некоторыми из этих композиций. Мы посвятили альбом ему. Мы надеялись, что этого не произойдёт, но когда это всё-таки случилось, это было печальное событие... Для такого творческого и темпераментного человека... Я просто хотел бы, чтобы мы не теряли его так скоро. Мы надеялись наладить с ним отношения, и это одно из тех событий, которые говорят вам: что бы вы ни делали, делайте это сейчас, потому что вы никогда не знаете, когда вы кого-то потеряете...»







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