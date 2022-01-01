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Басист SLIPKNOT — о новом альбоме



Alessandro "VMan" Venturella в рамках недавнего интервью рассказал о своих ощущениях от нового альбома:



«Это целое странствие. Я бы не сказал, что мы зациклились на одной вещи, и что она просто тяжёлая.



Иногда слушаешь альбом, а он просто тяжёлый, тяжёлый, тяжёлый на протяжении пяти песен, а в конце появляется что-то непонятное.



Здесь есть очень тяжёлые вещи, но за ними скрывается история. И я думаю, что то, как мы собрали и скомпоновали альбом... Он рассказывает историю. Он переносит вас в места, где, как мне кажется, группа ещё не бывала, и выныривает с другой стороны. И вы оказываетесь в этом, как бы это назвать... Состоянии дзена».







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