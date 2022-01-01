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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 30
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Slipknot

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16 авг 2022 : 		 Басист SLIPKNOT — о новом альбоме

8 авг 2022 : 		 Новая песня SLIPKNOT

1 авг 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

31 июл 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

27 июл 2022 : 		 Семья почтила память Джоуи Джордисона

24 июл 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Устал я от идиотизма»

23 июл 2022 : 		 GRIFFIN TAYLOR присоединился на сцене к SLIPKNOT

22 июл 2022 : 		 SLIPKNOT открыли европейский тур

21 июл 2022 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 июл 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

6 июл 2022 : 		 Фанатка бросила исподнее в вокалиста SLIPKNOT

16 июн 2022 : 		 POV от SLIPKNOT

3 июн 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"

7 апр 2022 : 		 SID WILSON: «Альбом SLIPKNOT готов»

4 апр 2022 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

18 мар 2022 : 		 SLIPKNOT открыли тур

18 мар 2022 : 		 Имя участника SLIPKNOT TORTILLA MAN раскрыто!

11 мар 2022 : 		 SLIPKNOT в процессе сведения

7 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новой маске

3 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мне было сложно примириться со смертью Джоуи»

20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

11 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»

3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

10 янв 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году

22 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»

14 дек 2021 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
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Басист SLIPKNOT — о новом альбоме



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Alessandro "VMan" Venturella в рамках недавнего интервью рассказал о своих ощущениях от нового альбома:

«Это целое странствие. Я бы не сказал, что мы зациклились на одной вещи, и что она просто тяжёлая.

Иногда слушаешь альбом, а он просто тяжёлый, тяжёлый, тяжёлый на протяжении пяти песен, а в конце появляется что-то непонятное.

Здесь есть очень тяжёлые вещи, но за ними скрывается история. И я думаю, что то, как мы собрали и скомпоновали альбом... Он рассказывает историю. Он переносит вас в места, где, как мне кажется, группа ещё не бывала, и выныривает с другой стороны. И вы оказываетесь в этом, как бы это назвать... Состоянии дзена».




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