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Перкуссионист SLIPKNOT : «Обязательно уколюсь!»



Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в беседе с лидером BEHEMOTH (он уже укололся) сказал, что обязательно сделает укол от COVID-19:



«Я двадцать лет не прививался от простуды и двадцать лет не болел. Но позвольте мне немного заглянуть вперёд: согласен ли я с вакцинацией? Я не знаю, с чем я согласен. Я знаю, что не хочу, чтобы мне что-то приказывали делать. Мне никогда не говорили, что я должен сделать прививку от гриппа, но сейчас мне говорят — и всё поменялось... Я не люблю говорить о вещах, если не знаю фактов, но я слышал это из надёжного источника, что Канада собирается сделать обязательной вакцинацию, так что чтобы въехать в Канаду, вы должны будете иметь доказательство наличия вакцины. Итак, мне никогда не приходилось делать прививку от гриппа, чтобы куда-то поехать, но теперь, чтобы жить, я должен буду сделать прививку и иметь доказательство этого, чтобы, к примеру, попасть в Канаду. Так что нормой для меня будет, если Япония скажет то же самое, Северная Америка скажет то же самое, Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия... Когда все присоединятся, тогда я буду знать, что мы в этом деле вместе. Я не считаю, что сейчас мы не вместе, но я думаю, что сначала нужно предложить людям шанс, а потом всё откроется по мере накопления знаний.



Сделаю ли я укол? Ну всё равно никто не может доказать, что я настоящий Клоун. Так что если я не хочу этого, я могу продолжить и просто разыграть ситуацию и просто исчезнуть — как, возможно, я уже сделал. Я к тому, что этот разговор уже может быть симуляцией. Но я верю в это, и я хочу гастролировать. И самое главное — если моя семья принимает это и хочет, чтобы я также принял это, тогда я приму это, ведь я хочу иметь возможность снова обнять своих поклонников; я хочу иметь возможность обнять людей, которым я был нужен и которые были нужны мне. И, как мне объясняют врачи, к которым я хожу, в сущности они говорят: "Эй, сделайте прививку", потому что мы работаем и всегда будем находиться рядом со многими людьми, которые не сделают прививку, и они вполне могут быть больны. Будет много здоровых людей, но также будет много людей, которые не собираются делать прививку.



Мы с вами ежедневно находимся в окружении большого количества людей — огромного количества людей. Встречи, рукопожатия, люди кашляют нам в лицо и всё в таком ключе. Так что я верю в это, и я верю в то, что говорят врачи. Идея в том, чтобы я не попал в больницу, и если я буду находиться рядом с людьми, которые решили превратить всё в заговор, или они просто не верят в это или они просто отстранились — неважно, но я рискую оказаться в другой стране и заразиться другим вирусом, и из-за этого я могу вообще больше никогда не уехать из этой страны и больше никогда увидеть свою семью.



Так что я точно сделаю это, но мы ждём, пока все сделают укол. Я здоров. Я чувствую, что те, кто действительно нуждается в этом лекарстве здесь, в нашей стране, должны получить его раньше меня. Хотя они уже пытаются заставить меня сделать укол, один из парней, который здесь работает, сказал: "О, а я вас уже записал". А я ему: "Вы меня даже не спросили". Но я знаю, что, возможно, ничего не сделав, я не смогу никуда попасть, так что, похоже, в ближайшее время мне придётся это сделать».







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