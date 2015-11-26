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У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»



Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в рамках недавнего интервью рассказал о том, что готовит группа для своих поклонников:



«У нас есть куча действительно классных вещиц, чувак. Мы просто начали размышлять об этом, находясь, разумеется, в режиме карантина. И Clown [перкуссионист SLIPKNOT М. Shawn Crahan] позвонил мне с предложением и сказал: "Эй, мы собираемся начать работу над музыкой. Ты готов?" И я ответил: "Конечно. Начинай присылать мне материал, и мы начнём разбираться". И они начали собирать классную музыку, реально классный материал, который заставил меня начать мыслить нестандартно и бросить себе вызов. И это было круто, потому что мне снова захотелось исследовать разные темы и не замыкаться только на себе, а думать о другом, снова пытаться рассказать истории других людей. К этому я и стремлюсь на новом альбоме SLIPKNOT — пытаюсь рассказать истории других людей, а не только свои собственные. И это очень круто, чувак. Я не могу дождаться момента, когда люди услышат его!»







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