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Slipknot

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1 июн 2021 : 		 У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»

24 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Я никогда не слышал такого Corey»

23 май 2021 : 		 (В)дуй клоуну!

19 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал

6 май 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»

26 апр 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты

20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

30 мар 2021 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок

29 мар 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

27 дек 2020 : 		 10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT

21 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца

8 дек 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»

7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

27 ноя 2020 : 		 Выходят фигурки SLIPKNOT

12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

8 ноя 2020 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой

20 окт 2020 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»

19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

8 окт 2020 : 		 COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»

29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

22 июн 2020 : 		 Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN
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У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»



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Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в рамках недавнего интервью рассказал о том, что готовит группа для своих поклонников:

«У нас есть куча действительно классных вещиц, чувак. Мы просто начали размышлять об этом, находясь, разумеется, в режиме карантина. И Clown [перкуссионист SLIPKNOT М. Shawn Crahan] позвонил мне с предложением и сказал: "Эй, мы собираемся начать работу над музыкой. Ты готов?" И я ответил: "Конечно. Начинай присылать мне материал, и мы начнём разбираться". И они начали собирать классную музыку, реально классный материал, который заставил меня начать мыслить нестандартно и бросить себе вызов. И это было круто, потому что мне снова захотелось исследовать разные темы и не замыкаться только на себе, а думать о другом, снова пытаться рассказать истории других людей. К этому я и стремлюсь на новом альбоме SLIPKNOT — пытаюсь рассказать истории других людей, а не только свои собственные. И это очень круто, чувак. Я не могу дождаться момента, когда люди услышат его!»

SLIPKNOT Is Working On





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Maxim2644


1 июн 2021, 18:51		У Слипнот есть масса...

CosmicBear


1 июн 2021, 20:00		Ну и "маска"...разжиревший скунс...


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