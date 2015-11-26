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Slipknot

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11 ноя 2018 : 		 JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT»

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25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

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16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

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17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м

5 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT

20 фев 2018 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS

16 фев 2018 : 		 COREY TAYLOR о новой музыке SLIPKNOT

26 янв 2018 : 		 Семья басиста SLIPKNOT получила заключение по делу о передозировке

15 янв 2018 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

19 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

12 дек 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT выпускает акустический диск

2 ноя 2017 : 		 У SLIPKNOT есть «семь — восемь новых песен»

20 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT

18 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT

11 сен 2017 : 		 Документальный фильм SLIPKNOT выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT
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Вокалист SLIPKNOT: «Передайте вокалисту MAROON 5, что он просто тупица»



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В недавнем разговоре с Variety у вокалиста MAROON 5 Adam'a Levine'a спросили, к какому направлению он и его коллеги по группе относят свою музыку: к поп-музыке, року или урбанистическому:

«В этой группе есть нечто уникальное — мы всегда считали, что это элементы хип-хопа, R&B, все ритмические формы музыки, начиная с первого альбома и до сего дня.

Но рок-музыки нигде нет, правда. Я понятия не имею, где она есть. Если где-то рядом, то что-то меня никто не звал.

Все инновации и невероятные вещи в музыке происходят только в хип-хопе. Это лучше, чем любой другой стиль. Хип-хоп дикий и авангардный, настоящий и неидеальный — вот за этого его и любят люди.

Моя цель — создавать песни, которые не будут звучать лет через десять, моя цель создавать песни, с которыми я мог бы жить вечно. Если это не так, то у меня не будет лежать душа к созданию этого трека — всё очень просто»

Эти замечания сильно возмутили вокалиста SLIPKNOT Corey Taylor'a, который едко прошёлся по Adam'y:

«То, что ты поёшь "Moves Like Jagger", не означает, что ты можешь зажигать как JAGGER. Эй, передайте этому тупице, чтобы валил в свой долбаный "Голос"».

Продюсер STONE SOUR Jay Ruston, работавший с ANTHRAX, URIAH HEEP и STEEL PANTHER, также не остался в стороне:

«Когда Adam Levine или кто-то ещё из этого жанра сможет собирать стадионы по всему свету, как это делают METALLICA, MUSE, SLIPKNOT, IRON MAIDEN, RAMMSTEIN, AC/DC, GUNS N' ROSES и THE ROLLING STONES, вот тогда да — меня будет заботить, что он там сказал о смерти рока, а так...»



SLIPKNOT








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