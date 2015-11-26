сегодня



Вокалист SLIPKNOT : «Передайте вокалисту MAROON 5, что он просто тупица»



В недавнем разговоре с Variety у вокалиста MAROON 5 Adam'a Levine'a спросили, к какому направлению он и его коллеги по группе относят свою музыку: к поп-музыке, року или урбанистическому:



«В этой группе есть нечто уникальное — мы всегда считали, что это элементы хип-хопа, R&B, все ритмические формы музыки, начиная с первого альбома и до сего дня.



Но рок-музыки нигде нет, правда. Я понятия не имею, где она есть. Если где-то рядом, то что-то меня никто не звал.



Все инновации и невероятные вещи в музыке происходят только в хип-хопе. Это лучше, чем любой другой стиль. Хип-хоп дикий и авангардный, настоящий и неидеальный — вот за этого его и любят люди.



Моя цель — создавать песни, которые не будут звучать лет через десять, моя цель создавать песни, с которыми я мог бы жить вечно. Если это не так, то у меня не будет лежать душа к созданию этого трека — всё очень просто»



Эти замечания сильно возмутили вокалиста SLIPKNOT Corey Taylor'a, который едко прошёлся по Adam'y:



«То, что ты поёшь "Moves Like Jagger", не означает, что ты можешь зажигать как JAGGER. Эй, передайте этому тупице, чтобы валил в свой долбаный "Голос"».



Продюсер STONE SOUR Jay Ruston, работавший с ANTHRAX, URIAH HEEP и STEEL PANTHER, также не остался в стороне:



«Когда Adam Levine или кто-то ещё из этого жанра сможет собирать стадионы по всему свету, как это делают METALLICA, MUSE, SLIPKNOT, IRON MAIDEN, RAMMSTEIN, AC/DC, GUNS N' ROSES и THE ROLLING STONES, вот тогда да — меня будет заботить, что он там сказал о смерти рока, а так...»























+0 -0





просмотров: 90

